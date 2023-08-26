Nạn nhân trong vụ việc là cháu T. (8 tuổi). Cháu T. là con ruột của ông C. (sinh sống tại khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12). Do ông C. bận đi làm nên từ tháng 6/2023, ông C. đã nhờ hàng xóm là Trang trông coi, chăm sóc, dạy kèm... cháu T..

Cụ thể, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 25/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, chiều 23/8, người dân ở khu phố 3, P.An Phú Đông (Q.12, TP.HCM) thấy bà Trang cầm chổi, rượt đánh liên tục vào người bé trai T (8 tuổi) trong tình trạng trần truồng. Bị chổi liên tục quất vào người, cháu bé khóc thét và kêu la.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã giao Chi hội Luật sư, cử luật sư tham gia phối hợp với gia đình và các cơ quan, đơn vị có liên quan tìm hiểu và có kế hoạch hỗ trợ pháp lý nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Trên cơ sở đó kiến nghị xử lý kịp thời đối với đối tượng có hành vi bạo hành và ngược đãi trẻ em.

Chứng kiến vụ việc, người dân đã đến can ngăn nhưng không được nên đã báo công an và gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để nhờ can thiệp.

Bé trai bị đánh dã man trong trình trạng trần truồng - Ảnh: Thanh Niên

Một số người dân sống tại khu vực cho biết, đây không phải là lần đầu chứng kiến cảnh bé trai bị bà Trang đánh. Quá bức xúc trước việc bé trai bị đánh quá dã man chiều 23/8 nên người dân đã báo công an và cung cấp chứng cứ các clip bé trai bị đánh để cơ quan chức năng xử lý người này.

Theo người dân, mẹ bé trai T. qua đời, cháu sống cùng với cha ruột. Do phải đi làm nên cha bé trai nhờ bà Trang trông con giúp. Tuy nhiên, quá trình trông coi, bà Trang thường đánh cháu T khiến người dân bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Người Lao Động, tại cơ quan công an, Trang thừa nhận từ tháng 6 đến ngày 23/8, Trang đã đánh cháu T. khoảng 10 lần. Trong những lần này, Trang bắt cháu nằm sấp trên sàn nhà rồi sử dụng đũa tre, dây thắt lưng và cán chổi đánh vào mông cháu mỗi lần từ 5-6 cái. Theo Trang, nguyên nhân đánh vì T. không vâng lời.

Chiều 23/8, cháu T. không chịu làm bài tập nên Trang cởi hết quần áo cháu, kéo ra trước nhà, dùng dây cáp buộc vào trụ điện. Trang đã hét lớn, chửi cháu rồi dùng chổi đót đánh vào người cháu T.

Cháu T. khóc la thảm thiết rồi vùng vẫy, tháo dây thoát khỏi trụ điện bỏ chạy nhưng Trang vẫn tiếp tục đánh khoảng 28 cái khiến tay, chân, mông cháu bị bầm tím. Qua kiểm tra dấu vết trên cơ thể cháu T., cơ quan công an ghi nhận có khoảng 15 vết bầm tím.