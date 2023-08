Cụ thể, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 25/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu T. (8 tuổi). Cháu T. là con ruột của ông C. (sinh sống tại khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12). Do ông C. bận đi làm nên từ tháng 6/2023, ông C. đã nhờ hàng xóm là Trang trông coi, chăm sóc, dạy kèm... cháu T..