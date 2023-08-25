Liên quan đến vụ bé trai bị trói vào cột điện, lột quần áo đánh đập ở TP.HCM, tại cơ quan công an, người phụ nữ khai nhận nguyên nhân đánh vì cháu bé không vâng lời.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP HCM) đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (SN 1988, ngụ quận 12, TP HCM) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Lê Thị Diễm Trang chính là người đã dùng chổi đánh cháu T.P.C.T. (SN 2015) trong lúc cháu ở trạng thái trần truồng khiến người dân khu vực bức xúc. Khoảng 16 giờ ngày 23/8, người dân ở KP3, phường An Phú Đông thấy Trang trói cháu T.P.C.T. vào cột điện trong tình trạng trần truồng. Trước mặt nhiều người, Trang dùng chổi đót liên tục đánh cháu T. dù cháu khóc và kêu la thảm thiết.

Đối tượng Lê Thị Diễm Trang - Ảnh: VietNamNet Được biết, mẹ cháu T. qua đời, cháu T. sống cùng với cha ruột là Phạm Tiến Cường. Do phải đi làm nên ông Cường nhờ Trang trông giúp cháu T. Tuy nhiên quá trình trông coi, Trang thường đánh cháu T. khiến người dân bức xúc. Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, qua khám xét, công an thu giữ các tang vật gồm: 1 cây chổi có cán nhựa màu xanh dài 75cm; 1 thắt lưng da màu đen có bản rộng 3,5cm, dài 1,2m; 1 chiếc đũa tre dài 35cm, đường kính 1cm và 1 dây cáp Internet dài 3,2m… là các vật mà Trang dùng để trói, đánh đập cháu bé T.P.C.T. (8 tuổi).

Những vật dụng đối tượng dùng để đánh bé trai - Ảnh: Người Lao Động Trang khai nhận, vì cháu T. không nghe lời, không chịu học bài… nên từ đó đến nay hơn 10 lần đánh đập cháu bé, mà Trang không nhớ rõ ngày tháng. Trong đó có 3 lần, Trang hành hạ cháu T. có sự chứng kiến của 1 bé gái, là chị ruột của bé T. Theo Trang, những lần như thế, Trang bắt cháu T. nằm sấp dưới nền nhà rồi dùng các vật dụng như: chổi, thắt lưng, đũa tre… để đánh vào mông. Cơ quan công an kiểm tra, phát hiện trên cơ thể của cháu T. có 15 dấu vết bầm tím do Trang gây ra, khi dùng chổi để đánh.

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