TP.HCM: Được bố gửi cho hàng xóm trông nom, bé trai 8 tuổi bị lột quần áo, trói cột điện, đánh đập dã man

Xã hội 25/08/2023 14:20

Chiều 23/8, người dân trên đường TX15 (phường An Phú Đông, quận 12) phát hiện bé trai tên T.P.C.T (8 tuổi) bị bà T bắt dựa vào cột điện trong tình trạng không mặc quần áo và dùng chổi đánh vào người khiến bé khóc thảm thiết.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 25/8, Công an phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) đang lấy lời khai đối với bà L.T.D.T (35 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra, làm rõ về hành vi dùng chổi đánh đập bé trai trên địa bàn.

Chiều 23/8, người dân trên đường TX15 (phường An Phú Đông, quận 12) phát hiện bé trai tên T.P.C.T (8 tuổi) bị bà T bắt dựa vào cột điện trong tình trạng không mặc quần áo và dùng chổi đánh vào người khiến bé khóc thảm thiết.

Khi bé trai chạy khỏi cột điện, bà T chạy theo và dùng chổi đánh liên tiếp vào vùng mông và chân.

Thấy vậy, ông Phan Doãn Sáng (51 tuổi) chạy lại can ngăn nhưng bị bà T chửi bới, đánh đập. Do không thể khuyên ngăn, ông Sáng và người dân gọi điện báo công an đến can thiệp.

TP.HCM: Được bố gửi cho hàng xóm trông nom, bé trai 8 tuổi bị lột quần áo, trói cột điện, đánh đập dã man - Ảnh 1
Bà T dùng chổi đánh bé trai không mặc quần áo - Ảnh: Tiền Phong

“Tôi cùng nhiều người đã can ngăn và đích thân tôi gọi điện báo công an cũng như gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Bà T nhiều lần đánh bé trai và lần này bà hành động quá đáng nên chúng tôi phải lên tiếng", ông Sáng cho biết.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VnExpress, hàng xóm cho biết, bé trai mồ côi mẹ, còn bố bận đi làm nên gửi con cho Lê trông nom. Đây không phải lần đầu mọi người chứng kiến Lê đánh đập, chửi bới cậu bé.

Theo một lãnh đạo UBND phường An Phú Đông, sức khỏe cậu bé hiện ổn định. Bước đầu, đơn vị đã phối hợp công an đưa bé đi giám định thương tật để có căn xử lý bà Lê.

"Qua tìm hiểu các bên liên quan cho thấy, người cha đã gửi con nhờ trông giúp để đi làm. Bà này khai trong quá trình dạy kèm bé học đã nhiều lần đánh cháu vì 'không nghe lời'", lãnh đạo phường cho hay.

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