Bé Ổi (sinh tháng 6/2022, do chưa làm giấy khai sinh nên chưa đặt tên), là con riêng của chị Trần Thị Thu X. (24 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp).

Theo thông tin từ VOV, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra vì liên quan đến cái chết của bé trai 2 tuổi (tên thường gọi là Ổi).

Khoảng 8h ngày 21/8, chị X. đi trông con cho người khác cách nhà khoảng 100m nên nhờ Tuấn coi bé Ổi.

Từ tháng 2/2023 đến nay, Tuấn và chị X. sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Tối cùng ngày, Tuấn bế bé Ổi chạy lên và nói bị “ọc sữa” nên được người xung quanh sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu trong tình trạng cơ thể tím tái, thở gấp. Bác sĩ ở phòng khám tại huyện Bù Đốp đã cố gắng cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi nên gia đình đưa về an táng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn - Ảnh: VOV

Nhận thấy cái chết của cháu bé quá bất thường nên người dân xung quanh đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện cơ thể cháu bé có tác động của ngoại lực nên trưng cầu khám nghiệm pháp y.

Kết quả, đầu nạn nhân bầm, tụ máu não, vỡ cơ hoành và các yếu tố khác dẫn đến tử vong. Công an nghi vấn bé bị bạo hành nên đã mời Tuấn lên làm việc.

Lúc đầu Tuấn quanh co, chối việc có đánh cháu Ổi. Với các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cũng như khám nghiệm tử thi, cùng với việc áp dụng biện các pháp nghiệp vụ đấu tranh, Tuấn đã thừa nhận có hành vi bạo hành với cháu Ổi.

Theo lời khai của Tuấn, khoảng 16h ngày 21/8, sau khi ngủ dậy, Ổi tự đến tủ lạnh lấy sữa rồi nằm xuống nền nhà uống. Thấy vậy, Tuấn bế bé lên giường uống sữa.

Sau khi uống xong, Ổi lấy đồ trong tủ lạnh ra phá. Thấy vậy, Tuấn đánh mạnh vào giữa ngực và bụng của bé. Thấy bé không khóc mà còn liếc nhìn mình, Tuấn tiếp tục dùng tay đánh vào vùng trán của bé. Bị đánh, bé Ổi ngã xuống nền nhà nên Tuấn bế lên giường. Lúc này, Tuấn phát hiện miệng, mũi của bé chảy sữa thành hàng nên đã lấy khăn lau.

Thấy bé thở gấp, Tuấn đã bế lên cho vợ hờ và cùng đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.

Tuấn còn khai, trước đó có đánh cháu bé vì không chịu ăn. Tuấn nói “Tôi coi Ổi như con của mình nên có dạy dỗ. Tuy nhiên tôi không nghĩ hậu quả nặng nề như thế”.

Bé 2 tuổi tử vong, nghi do sặc sữa khi ở nhà cùng cha dượng - Ảnh: Tiền Phong

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, khoảng 17h ngày 21/8, Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) đang ở nhà trông bé Ổi (2 tuổi) con trai riêng của chị T.T.T.X. (24 tuổi, ở chung với Tuấn) ở xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (Bình Phước).

Thời điểm bé Ổi đang nằm uống sữa bình dưới nền nhà, Tuấn bế vào giường cho Ổi tiếp tục uống. Được một lúc, Tuấn phát hiện bé nằm bất động trên giường, sữa chảy ra từ mũi và miệng.

Tuấn bế bé lên nhà người thân gần đó rồi hô hấp nhân tạo, đi cấp cứu nhưng Ổi đã tử vong.