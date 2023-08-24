Lời khai 'lạnh gáy' của cha dượng trong vụ bé 2 tuổi tử vong: Hành hạ vì thấy cháu liếc mình, đánh không chịu khóc

Xã hội 24/08/2023 10:53

Lúc đầu đối tượng quanh co, chối việc có đánh cháu bé. Với các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cũng như khám nghiệm tử thi, cùng với việc áp dụng biện các pháp nghiệp vụ đấu tranh, gã "cha dượng" đã thừa nhận có hành vi bạo hành khiến cháu tử vong.

Theo thông tin từ VOV, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra vì liên quan đến cái chết của bé trai 2 tuổi (tên thường gọi là Ổi). 

Bé Ổi (sinh tháng 6/2022, do chưa làm giấy khai sinh nên chưa đặt tên), là con riêng của chị Trần Thị Thu X. (24 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp).

Từ tháng 2/2023 đến nay, Tuấn và chị X. sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Khoảng 8h ngày 21/8, chị X. đi trông con cho người khác cách nhà khoảng 100m nên nhờ Tuấn coi bé Ổi.

Tối cùng ngày, Tuấn bế bé Ổi chạy lên và nói bị “ọc sữa” nên được người xung quanh sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu trong tình trạng cơ thể tím tái, thở gấp. Bác sĩ ở phòng khám tại huyện Bù Đốp đã cố gắng cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi nên gia đình đưa về an táng.

Lời khai 'lạnh gáy' của cha dượng trong vụ bé 2 tuổi tử vong: Hành hạ vì thấy cháu liếc mình, đánh không chịu khóc - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn - Ảnh: VOV

Nhận thấy cái chết của cháu bé quá bất thường nên người dân xung quanh đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện cơ thể cháu bé có tác động của ngoại lực nên trưng cầu khám nghiệm pháp y.

Kết quả, đầu nạn nhân bầm, tụ máu não, vỡ cơ hoành và các yếu tố khác dẫn đến tử vong. Công an nghi vấn bé bị bạo hành nên đã mời Tuấn lên làm việc.

Lúc đầu Tuấn quanh co, chối việc có đánh cháu Ổi. Với các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cũng như khám nghiệm tử thi, cùng với việc áp dụng biện các pháp nghiệp vụ đấu tranh, Tuấn đã thừa nhận có hành vi bạo hành với cháu Ổi.

Theo lời khai của Tuấn, khoảng 16h ngày 21/8, sau khi ngủ dậy, Ổi tự đến tủ lạnh lấy sữa rồi nằm xuống nền nhà uống. Thấy vậy, Tuấn bế bé lên giường uống sữa.

Sau khi uống xong, Ổi lấy đồ trong tủ lạnh ra phá. Thấy vậy, Tuấn đánh mạnh vào giữa ngực và bụng của bé. Thấy bé không khóc mà còn liếc nhìn mình, Tuấn tiếp tục dùng tay đánh vào vùng trán của bé. Bị đánh, bé Ổi ngã xuống nền nhà nên Tuấn bế lên giường. Lúc này, Tuấn phát hiện miệng, mũi của bé chảy sữa thành hàng nên đã lấy khăn lau.

Thấy bé thở gấp, Tuấn đã bế lên cho vợ hờ và cùng đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi. 

Tuấn còn khai, trước đó có đánh cháu bé vì không chịu ăn. Tuấn nói “Tôi coi Ổi như con của mình nên có dạy dỗ. Tuy nhiên tôi không nghĩ hậu quả nặng nề như thế”.

Lời khai 'lạnh gáy' của cha dượng trong vụ bé 2 tuổi tử vong: Hành hạ vì thấy cháu liếc mình, đánh không chịu khóc - Ảnh 2
 Bé 2 tuổi tử vong, nghi do sặc sữa khi ở nhà cùng cha dượng - Ảnh: Tiền Phong

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, khoảng 17h ngày 21/8, Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) đang ở nhà trông bé Ổi (2 tuổi) con trai riêng của chị T.T.T.X. (24 tuổi, ở chung với Tuấn) ở xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (Bình Phước).

Thời điểm bé Ổi đang nằm uống sữa bình dưới nền nhà, Tuấn bế vào giường cho Ổi tiếp tục uống. Được một lúc, Tuấn phát hiện bé nằm bất động trên giường, sữa chảy ra từ mũi và miệng.

Tuấn bế bé lên nhà người thân gần đó rồi hô hấp nhân tạo, đi cấp cứu nhưng Ổi đã tử vong.

Ở nhà với cha dượng, bé trai 2 tuổi tử vong nghi do sặc sữa: Công an xác định có dấu hiệu bị bạo hành

Ở nhà với cha dượng, bé trai 2 tuổi tử vong nghi do sặc sữa: Công an xác định có dấu hiệu bị bạo hành

Qua kiểm tra, công an xã phát hiện thi thể bé trai có dấu hiệu bị tác động ngoại lực nên đã báo cáo công an huyện. Công an huyện Bù Đốp cũng đã trình báo vụ việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong do sặc sữa bé 2 tuổi tử vong cha dượng tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 55 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 59 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới