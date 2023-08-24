Ở nhà với cha dượng, bé trai 2 tuổi tử vong nghi do sặc sữa: Công an xác định có dấu hiệu bị bạo hành

Xã hội 24/08/2023 06:00

Qua kiểm tra, công an xã phát hiện thi thể bé trai có dấu hiệu bị tác động ngoại lực nên đã báo cáo công an huyện. Công an huyện Bù Đốp cũng đã trình báo vụ việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin từ VOV, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ cái chết bất thường của bé trai 2 tuổi khi uống sữa.

Sau khi nhận được tin báo của người dân về cái chết bất thường của bé Ổi (2 tuổi, do chưa làm giấy khai sinh nên chưa đặt tên), Công an xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã đến ghi nhận vụ việc.

Qua kiểm tra, công an xã phát hiện thi thể bé trai có dấu hiệu bị tác động ngoại lực nên đã báo cáo công an huyện. Công an huyện Bù Đốp cũng đã trình báo vụ việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Bù Đốp đã khám nghiệm tử thi nạn nhân, đồng thời mời Nguyễn Thanh Tuấn lên làm việc.

Ở nhà với cha dượng, bé trai 2 tuổi tử vong nghi do sặc sữa: Công an xác định có dấu hiệu bị bạo hành - Ảnh 1
Bé trai 2 tuổi tử vong khi uống sữa - Ảnh: VOV

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tác động ngoại lực ở vùng đầu và bụng. Riêng Tuấn khai nhận, sau khi cho uống sữa có đánh bé vì nghịch ngợm. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, khoảng 17h ngày 21/8, anh Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) đang ở nhà trông bé Ổi (2 tuổi) con trai riêng của chị T.T.T.X. (24 tuổi, ở chung với Tuấn) ở xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (Bình Phước).

Thời điểm bé Ổi đang nằm uống sữa bình dưới nền nhà, anh Tuấn bế vào giường cho Ổi tiếp tục uống. Được một lúc, anh Tuấn phát hiện bé nằm bất động trên giường, sữa chảy ra từ mũi và miệng.

Anh Tuấn bế bé lên nhà người thân gần đó rồi hô hấp nhân tạo, đi cấp cứu nhưng Ổi đã tử vong.

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