Hà Nội: Nóng giận vì con phá phách, mẹ dùng muôi đánh 2 lần vào đỉnh đầu khiến bé trai 6 tuổi tử vong

Xã hội 22/08/2023 14:35

Người mẹ thừa nhận do không kiềm chế được sự nóng giận, đã đánh con nhiều lần với lý do cháu hư (xé sách vở, đập nồi cơm, đánh em…).

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 22/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Thi (SN 1985, quê huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội "Giết người". Thi chính là người đã nhiều lần bạo hành, dùng muôi múc canh đánh con trai 6 tuổi khiến cháu bé tử vong thương tâm.

Tại toà, Thi thừa nhận do không kiềm chế được sự nóng giận, đã đánh con nhiều lần với lý do cháu hư (xé sách vở, đập nồi cơm, đánh em…).

Nói về hành động xảy ra ngày 4/12/2022, bị cáo khai dùng chiếc muôi đánh liên tiếp 2 phát vào vùng đỉnh đầu bên phải của cháu K.

Khi trả lời HĐXX về sử dụng lực dùng muôi đánh con, bị cáo trả lời: "Nếu so với sức người lớn thì là bình thường. Nhưng với 1 cháu bé thì tôi nghĩ là mạnh".

Trình bày quan điểm tại tòa, Viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo là suy đồi về đạo đức, xâm phạm quyền của trẻ em cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt án từ 14 – 15 năm tù về tội "Giết người". 

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo đã phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được sống của trẻ em. Chính vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thi 13 năm tù.

Hà Nội: Nóng giận vì con phá phách, mẹ dùng muôi đánh 2 lần vào đỉnh đầu khiến bé trai 6 tuổi tử vong - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thanh Thi tại thời điểm bị bắt - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VTC News, theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Thi và anh N. V. M. (36 tuổi, trú tại Thái Nguyên) kết hôn và sinh được hai con chung là cháu N.M.Q. (10 tuổi) và N.M. K. (6 tuổi). Đến khoảng tháng 9/2019, do thường xuyên mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên anh M. và Thi ly hôn, anh M. nuôi cháu Q. còn Thi nuôi cháu K.

Tuy nhiên, gia đình anh M. không đồng ý nên đã nuôi cả hai cháu. Đến đầu năm 2020, Thi nảy sinh tình cảm rồi đăng ký kết hôn với L.Đ.Q. (40 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội). Cả hai thuê trọ sống với nhau trên địa bàn huyện Quốc Oai, có một con chung và Thi đang mang thai 7 tháng.

Sau khi kết hôn với Q., Thi đón con trai là cháu K. từ nhà chồng cũ về sống cùng Thi và Q. ở căn nhà trọ cấp 4 tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai (Hà Nội).

Do cháu K. nghịch, thường xuyên xé sách vở và đi vệ sinh không tự chủ ra nhà nên Thi nhiều lần sử dụng móc phơi quần áo bằng kim loại, gậy tre, ông nước bằng nhựa, ghế nhựa để đánh cháu K. bị thương tích, bầm tím cơ thể.

Hà Nội: Nóng giận vì con phá phách, mẹ dùng muôi đánh 2 lần vào đỉnh đầu khiến bé trai 6 tuổi tử vong - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Thanh Thi bế theo con nhỏ tới toà - Ảnh: VietNamNet

Sáng 4/12/2022, cháu K. 2 lần đi đại tiện ra nhà làm Thi bực tức. Đến 14h cùng ngày, Thi cầm chiếc cặp lồng cháo và một chiếc muôi bằng kim loại màu trắng đi về phòng trọ thấy cháu K. đại tiện ra nền nhà, bôi bẩn lên tường.

Bực tức, Thi cầm chiếc muôi đánh 2 nhát vào đỉnh đầu cháu K. Sau khi bị đánh cháu K. có biểu hiện mệt mỏi, sức khoẻ suy yếu.

Đến khoảng 19h ngày 9/12/2022, Thi phát hiện cháu K. mắt nhắm, vô thức, gọi không trả lời nên đã cùng Q. đưa cháu đi cấp cứu. Qua làm việc, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai xác nhận cháu K. đã tử vong trước khi nhập viện.

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