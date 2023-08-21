Vụ vợ bầu 7 tháng bị hành hạ với 205 vết thương trên cơ thể: Chồng lãnh án hơn 9 năm tù

Xã hội 21/08/2023 20:32

HĐXX TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) đã tuyên Trần Văn Luân tổng 9 năm 3 tháng tù giam.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 21/8, TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Luân (SN 1986, trú xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) về tội "Cố ý gây thương tích" và tội "Hành hạ vợ". 

Tại phiên toà, bị cáo Luân không thừa nhận một phần hành vi phạm tội. Luân khai ngoài 2 lần đánh vợ mình là chị B.T.T.G (SN 1987, ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) vào ngày 1/5 và 10/5/2023 thì trước đó Luân chỉ đánh vợ 2 lần.

Vụ vợ bầu 7 tháng bị hành hạ với 205 vết thương trên cơ thể: Chồng lãnh án hơn 9 năm tù - Ảnh 1
Trần Văn Luân tại phiên toà - Ảnh: VTC News

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Luân 6 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", 3 năm 3 tháng tù tội "Hành hạ vợ". Tổng hợp hình phạt, Luân nhận mức án 9 năm 6 tháng tù.

Như đã đưa tin trước đó, theo Sức khoẻ Đời sống, cáo trạng cho thấy, vào tháng 4/2021, Trần Văn Luân đăng ký kết hôn với chị B.T.T.G và cùng nhau chung sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Trong quá trình chung sống, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn về việc chi tiêu, sinh hoạt gia đình; sau đó Luân nhiều lần dùng tay, dây cắm nồi cơm điện, dây thắt lưng, lược bằng nhựa, thanh gỗ đầu giường, trụ nắm cầu thang đánh chị G. Đáng chú ý, khi đánh vợ, Luân thường trói chân, tay và dùng giẻ nhét vào miệng để chị G. không thể phản kháng, kêu cứu..

Vụ vợ bầu 7 tháng bị hành hạ với 205 vết thương trên cơ thể: Chồng lãnh án hơn 9 năm tù - Ảnh 2
Vết thương trên mặt chị G - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Ngày 1/5 và 10/5/2023, (thời điểm này chị G. đang mang thai khoảng 7 tháng) Luân  đánh đập chị G dẫn đến cơ thể chị G. có 61 vết bỏng da vùng mặt, ngực, lưng, tay... gây tổn thương cơ thể 48%. Sau đó, chị G. nói với Luân để bản thân vào miền Nam tìm bạn bè vay tiền và được chồng đồng ý. Trước khi vào miền Nam, Luân vay tiền của mẹ đẻ đưa cho chị G. đặt vé máy bay để 2 vợ chồng đi TP. Hồ Chí Minh. 

Đến rạng sáng ngày 11/5, khi vào đến TP. Hồ Chí Minh, chị G. không vay được tiền nên Luân bảo chị mua vé máy bay về nhà. Lợi dụng lúc chồng không để ý, chị G. đi xe ôm bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ ở tỉnh Kiên Giang; cũng từ đây vụ việc được đăng tải chia sẻ lên mạng xã hội. Đến ngày 21/5, chị G. đến Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) tố giác hành vi phạm tội của Luân.

 

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Kết luận giám định cho biết người vợ có hơn 200 vết thương trên khắp cơ thể, thời điểm bị hành hạ, chị đang mang thai 7 tháng đứa con thứ 2 với chồng.

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