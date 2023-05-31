Theo đó, trong quá trình chung sống vợ chồng, chị B.T.T.G (SN 1987; nguyên quán tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; hiện đang trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) nhiều lần bị chồng là Trần Văn Luân (SN 1986) bạo hành dã man khiến cơ thể chị xuất hiện nhiều vết thương. Đáng chú ý, thời điểm chị bị chồng hành hạ, người phụ nữ này đang mang thai 7 tháng đứa con thứ 2.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành vừa tiến hành bắt giữ bị can Trần Văn Luân về hành vi "Hành hạ vợ". Hiện, Luân đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Kim Thành để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến sự việc trên, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành phê chuẩn các quyết định: khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân, mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kim Thành đã tiến hành bắt bị can Trần Văn Luân về tội "Hành hạ vợ" quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự 2015). Hiện bị can Luân đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Kim Thành để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi tìm cách trở về quê đẻ tại tỉnh Kiên Giang, chị G. đã tố cáo hành vi bạo hành của chồng lên mạng xã hội khiến dư luận quan tâm, bức xúc. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng của huyện Kim Thành và tỉnh Hải Dương nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.

Trước khi kết hôn với chị B.T.T.G, Luân đã có 2 đời vợ và 7 người con - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ tháng 4/2021, Luân và chị G. đăng ký kết hôn và sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương. Giữa 2 người đã có một con chung, hiện chị G. đang mang thai con thứ hai khoảng 7 tháng tuổi.

Khoảng 2-3 tháng gần đây, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ vợ. Cụ thể, đối tượng dùng tay, chân, lược chải tóc, dây thắt lưng bằng da (một đầu có khóa bằng kim loại), dây nồi cơm điện, móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh vợ...

Dẫn tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, sau khi tiếp nhận thông tin và điều tra sơ bộ, vào ngày 17, 18 và 21/5/2023, công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an làm việc.

Công an huyện Kim Thành vừa tiến hành bắt giữ bị can Trần Văn Luân về hành vi "Hành hạ vợ" - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Ngày 21/5 chị B.T.T.G cũng đã đến công an huyện Kim Thành làm việc và được cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện đưa đến Trung tâm y tế huyện để khám bệnh.

Sau khi có bệnh án, công an huyện Kim Thành đã trưng cầu giám định để xác định tỷ lệ thương tích trên cơ thể chị B.T.T.G. Tại bản kết luận giám định xác định: chị B.T.T.G có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%.

Được biết, trước khi kết hôn với chị B.T.T.G, Luân đã có 2 đời vợ và 7 người con; chị B.T.T.G có 2 đời chồng (đã ly hôn). Năm 2021, Luân và B.T.T.G gặp nhau tại TP Hồ Chí Minh rồi quyết định đi đến kết hôn và chuyển về sống chung với nhau tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành. Tuy nhiên thời gian sống chung cùng nhau, giữa chị B.T.T.G và Luân đã xảy ra mâu thuẫn, đến tháng 5/2023, Luân thường xuyên hành hạ, đánh đập chị B.T.T.G dẫn đến hậu quả như trên.