Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành vừa tiến hành bắt giữ bị can Trần Văn Luân về hành vi "Hành hạ vợ". Hiện, Luân đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Kim Thành để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Chị G. và đứa con đầu với Luân - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Sau khi tìm cách trở về quê đẻ tại tỉnh Kiên Giang, chị G. đã tố cáo hành vi bạo hành của chồng lên mạng xã hội khiến dư luận quan tâm, bức xúc. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng của huyện Kim Thành và tỉnh Hải Dương nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.

Liên quan đến sự việc trên, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành phê chuẩn các quyết định: khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân, mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kim Thành đã tiến hành bắt bị can Trần Văn Luân về tội "Hành hạ vợ" quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự 2015). Hiện bị can Luân đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Kim Thành để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.