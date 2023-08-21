Bà L.N.B (52 tuổi, bà ngoại của M.) cho biết, khoảng 4h20 sáng 15/8, như thường lệ, bà ra sau nhà cắt rau mang ra chợ bán thì nghe mùi xăng bốc lên nồng nặc.

Cụ thể, theo thông tin từ VietNamNet, Nguyễn Tuấn Lên là đối tượng liên quan đến vụ cháu bé Đ.P.N.K.M (11 tuổi) nghi bị siết cổ xảy ra tại ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn.

Bà B. chạy đến thấy cháu M. không còn cử động liền tri hô hàng xóm đến hỗ trợ đưa M. đến Trạm y tế xã, rồi chuyển đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh cấp cứu.

Lúc này, bà B. pha đèn xung quanh thì không thấy gì bất thường. Một lúc sau, bà B. mang rau vào trong nhà thì nghe giọng cháu gái phát ra yếu ớt “ngoại ơi cứu” rồi ngất lịm đi.

“Tới viện, tôi thấy cháu bị bầm tím 2 đầu gối, có vết hằn trên cổ, quần dính xăng. Sau 4 ngày điều trị, cháu M. mới xuất viện về nhà”, bà B. nhớ lại.

Liên quan đến vụ việc trên, dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, cũng theo bà B., cách ngày xảy ra vụ việc ít hôm, Nguyễn Tuấn Lên là chồng cũ của chị H (con gái bà B) có đến nhà tìm bé G.H (3 tuổi) là con của chị. H và Lên nhưng không gặp được.

Trong lúc nằm viện điều trị, cháu M. kể lại đối tượng gây án mặc đồ đen. Khi đối tượng đột nhập vào trong thì có gặp M. và hỏi bà B. đang ở đâu. “Cháu tôi nói đi ra sau kêu tôi về, thì bất ngờ bị kéo lại và siết cổ dẫn đến ngất đi”, bà B. thông tin và chỉ chỗ tấm vải che cửa sổ bị cháy nham nhở nghi do cha dượng dùng xăng đốt, cùng cái mền còn mùi xăng.

Với mong muốn vụ án sớm được điều tra làm rõ và thủ phạm sớm bị bắt giữ, chị H. đã cung cấp nhiều đoạn ghi âm, hội thoại ghi giọng một thanh niên được cho là chồng cũ đe doạ lúc đang nuôi em M nằm viện.

Bé M đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Nói về cuộc hôn nhân của mình, chị H. cho hay: “Tôi và Lên quen qua mạng xã hội lúc còn làm công nhân trên TPHCM. Năm 2017, tôi và Lên đám cưới nhưng đến năm 2020 mới đăng ký kết hôn, sau khi sinh bé G.H. Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra bất hoà, dẫn đến ly thân khi con chung mới 17 tháng tuổi. Đến nay 2 người đã ly hôn”.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.