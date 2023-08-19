Ra biển câu mực bằng thuyền thúng, 2 ngư dân không may gặp nạn, tử vong thương tâm

Xã hội 19/08/2023 17:10

2 thuyền viên là Lê Văn S. và Lê C. xuống thúng câu mực thì bị lật thúng, rơi xuống biển và tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 19/8, Đồn biên phòng TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, tàu cá PY-90172-TS đang trên đường đưa thi thể 2 ngư dân Lê Văn S. (SN 1982, phường 6, Tuy Hòa) và Lê C. (SN 1976, Phú Đông, Tuy Hòa) vào bờ. 

Tàu cá trên do ông Trần Văn Tuấn (SN 1981, Phú Đông) làm thuyền trưởng, xuất phát ngày 8/7, trên tàu có 6 thuyền viên.

Lúc 21h ngày 18/8, khi đang hoạt động tại tọa độ 09032 N – 10940E, 2 thuyền viên là Lê Văn S. và Lê C. xuống thúng câu mực thì bị lật thúng, rơi xuống biển và tử vong.

Tàu cá của ông Tuấn đã vớt hai thi thể lên và dự kiến cập bến đến cảng cá Đông Tác, TP Tuy Hòa ngày 20/8.

Ra biển câu mực bằng thuyền thúng, 2 ngư dân không may gặp nạn, tử vong thương tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào tháng 7/2023, trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng xảy ra vụ việc thương tâm. Cụ thể, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 20/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết hiện tàu cá PY- 90946 TS đang trên đường đưa thi thể ngư dân TTT (46 tuổi, ngụ xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Phú Yên) vào bờ. Trong khi đó, ngư dân TQH (33 tuổi, ngụ phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) vẫn chưa được tìm thấy.

Thông tin ban đầu từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, hai ngư dân trên tham gia đánh bắt trên tàu cá PY- 90946 TS do ông Nguyễn Đình Vị (53 tuổi, ngụ phường 6, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng.

Khuya 18/7, trong khi tàu cá PY- 90946 TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đất liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 230 hải lý về hướng đông nam, ông T. và ông H. rời tàu cá xuống thuyền thúng câu mực.

Sau đó, các ngư dân trên tàu cá PY- 90946 TS phát hiện ông T. và ông H. cùng chiếc thuyền thúng mất tích trong đêm. Các ngư dân còn lại trên tàu PY- 90946 TS tổ chức tìm kiếm hai ngư dân mất tích. Đến sáng 19-7 thì tìm thấy, vớt được thi thể ông T.

Sau thời gian tìm kiếm ngư dân H. nhưng không có kết quả, đến chiều tối 19/7 các ngư dân trên tàu PY- 90946 TS dừng tìm kiếm và đưa thi thể ông T. về đất liền. 

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