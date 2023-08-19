Vụ con dâu đánh mẹ chồng vì bị nhắc nhở chuyện nhậu nhẹt: Làm rõ trách nhiệm việc chậm báo cáo

Xã hội 19/08/2023 14:40

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm trễ báo cáo và yêu cầu kiểm điểm xử lý theo thẩm quyền vụ việc con dâu đánh mẹ chồng, gây thương tích ở mặt.

Liên quan đến vụ con dâu đánh mẹ chồng vì bị nhắc nhở chuyện nhậu nhẹt, dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 19/8, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Trần Văn Hòa (tỉnh Cà Mau) ký công văn yêu cầu Trưởng Công an huyện khẩn trương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn điều tra, làm rõ vụ con dâu đánh mẹ chồng gây thương tích.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý địa bàn và chậm trễ thông tin báo cáo.

Cụ thể, vụ việc xảy ra lúc 12h ngày 10/8. Ngày 14/8, cụ L.T.S. đến trình báo, nhưng đến ngày 17/8 Công an xã Nguyễn Việt Khái mới báo cáo UBND cùng cấp….

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân yêu cầu kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND huyện chậm nhất ngày 28/8.

Vụ con dâu đánh mẹ chồng vì bị nhắc nhở chuyện nhậu nhẹt: Làm rõ trách nhiệm việc chậm báo cáo - Ảnh 1
Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh: Tiền Phong

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, ngày 10/8, bà S. bị con dâu là bà L.T.C.L. (38 tuổi) có hành vi dùng tay đánh 4 cái, gây thương tích trên vùng mặt và mắt phải.

Nhận tin trình báo, công an xã mời bà L. lên làm việc. Người phụ nữ này đã thừa nhận hành vi đánh mẹ chồng.

Công an xã Nguyễn Việt Khái đã hoàn thành hồ sơ, đang trình UBND huyện Phú Tân ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà L. về hành vi Đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình, với số tiền 7,5 triệu đồng.

Các ngành chức năng địa phương cũng tổ chức giáo dục bà L., cam kết không tái phạm.

 

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