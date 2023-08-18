Theo kết quả điều tra, khoảng 11h ngày 15/8, chị T.H.B.L. (mẹ cháu bé tử vong) và Phụng xảy ra mâu thuẫn với nhau tại nhà Phụng.

Theo thông tin từ VTC News, tối 18/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Bệnh viện Bà Rịa xác định nạn nhân tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, nguyên nhân tử vong của bé trai 3 tháng tuổi là do chấn thương sọ não có tác động ngoại lực.

Do cháu bé khóc liên tục nên Phụng đã dùng tay đánh mạnh vào vùng trán cháu bé. Sau đó, Phụng tiếp tục dùng tay bóp mặt cháu bé, lắc qua lắc lại. Thấy nạn nhân bị ngất nên T.H.B.L. và Phụng đã đưa lên Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu.

Căn nhà nơi cháu bé bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do liên quan đến cái chết của bé trai 3 tháng tuổi (tên thường gọi là Bo).

Theo điều tra ban đầu, cháu Bo là con của Trịnh Hoàng Bảo L. (15 tuổi) với một người tên T. (ngụ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tháng 10/2022, khi L. đang mang thai cháu Bo, T. bị bắt và hiện đang chấp hành án tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Qua mạng xã hội, L. quen Phụng. Khoảng đầu tháng 5/2023, Phụng đưa L. về nhà mình sống như vợ chồng ở thị trấn Long Điền. Quá trình sinh sống, Phụng không đăng ký tạm trú cho L..

Đối tượng Phụng - Ảnh: Dân Việt

Đến ngày 20/5, L. sinh cháu Bo. Ngày 24/6, cháu Bo bị gãy tay trái nên L. đưa cháu đến Bệnh viện Bà Rịa để điều trị.

Đến ngày 14/7, L. đưa cháu Bo đến bệnh viện để cắt bột cánh tay, bác sĩ lại phát hiện cháu Bo bị gãy xương đùi trái.

Ngày 17/7, Bệnh viện Bà Rịa đã chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 tại TP.HCM để điều trị. Lúc này, cháu được chẩn đoán gãy hở xương đùi trái, tổn thương thận cấp, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng…

Ngày 31/7, bệnh viện đã cho cháu xuất viện về nhà. Tình trạng cháu bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ và vết thương lành tốt.

Khoảng 11h ngày 15/8, L. và Phụng xảy ra mâu thuẫn tại nhà Phụng. Do cháu Bo khóc liên tục, Phụng tức giận dùng tay đánh mạnh vào vùng trán cháu Bo, dùng tay lắc mạnh cháu bé. Thấy cháu bị ngất, L. và Phụng đưa đến Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Tuy nhiên, theo bệnh viện, cháu Bo đã tử vong trước đó.