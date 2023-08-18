"Trong quá trình thăm khám, nghi có dấu hiệu bị bạo hành, Bệnh viện đã làm hồ sơ báo cho công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM để vào cuộc", đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay.

Cụ thể, dẫn tin từ VTC News, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, thông tin về bé trai 3 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu nghi bị mẹ và "chồng hờ" bạo hành dẫn đến tử vong.

Tại khoa cấp cứu, cháu bé có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân. Tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực… nhiều vết trầy xước da mặt, cổ, tay 2 bên, biến dạng tay trái, gãy hở xương trái đang nẹp cố định.

Hôm 17/7, cháu bé 3 tháng tuổi nhập viện ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Đến sáng 31/7, cháu bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gãy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.

Bé trai tại thời điểm tử vong - Ảnh: VTC News

Liên quan vụ việc, theo thông tin từ Dân Trí, sáng 16/8, tiếp nhận thông tin bé 3 tháng tuổi là con của chị T.H.B.L. (15 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú TP Cần Thơ) tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người, Công an huyện Long Điền đã đến nhà "chồng hờ" không hôn thú của L (19 tuổi) tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc.

Nghi phạm tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Ảnh: Báo Lao Động

Theo người dân nơi đây, họ thấy chị L. về ở cùng gia đình đối tượng khi đã mang thai. Hai người này không cưới hỏi mà sống với nhau như vợ chồng.

Chiều 15/8, bé 3 tháng tuổi tử vong. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương trên mặt, vùng bụng, háng, có dấu hiệu gãy tay trái.

Công an huyện Long Điền mời chị T.H.B.L. và chồng hờ về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé.

Đến trưa ngày 18/8, cơ quan công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ khẩn cấp mẹ ruột và "chồng hờ" để điều tra vụ việc nói trên.