Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục củng cố hồ sơ vụ bé trai 3 tháng tuổi nghi bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành dẫn đến tử vong.

Liên quan tới vụ bé trai 3 tháng tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở Bà Rịa-Vũng Tàu, dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 18/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc. Người mẹ là T.H.B.L (15 tuổi, thường trú tại TP Cần Thơ) và người tình là Nguyễn Tuấn A. (19 tuổi), cả 2 sống tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước khi con trai tử vong, B.L có tên tài khoản mạng xã hội là Linh Angela đã đăng lên một số hội nhóm kêu gọi xin tã, sữa cho con. Cũng với tài khoản mạng xã hội này, B.L cũng liên tục nhắn tin cho nhiều người để xin giúp đỡ. Được biết, có một nhóm từ thiện đã trao số tiền 36,5 triệu đồng cho B.L., một số người khác cũng gửi vật phẩm như quần áo, sữa, tã cho L.

Người mẹ đăng ảnh con trai lên một số hội nhóm trên mạng xã hội và nhắn tin để xin sữa, tã - Ảnh: Người Lao Động Tuy nhiên, chỉ sau nửa tháng, số tiền trên B.L tiêu xài hết. Khi được nhắn tin hỏi thì B.L báo rằng mua xe máy, mua đồ đạc, khám tay cho con và bị mất trộm 15 triệu đồng. Sau nhiều lần thấy B.L. không thành thật, nhiều người đã xác minh và nghi ngờ việc cháu bé bị bạo hành dẫn đến đa chấn thương và tử vong. Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, cơ quan công an ghi nhận cháu bé 3 tháng tuổi tử vong vào chiều 15/8, có nhiều vết thương trên mặt, vùng bụng, háng và có dấu hiệu gãy tay trái. Sau đó, Công an huyện Long Điền đưa chị T.H.B.L. và anh Nguyễn Tuấn A. về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé. Cơ quan chức năng điều tra vụ việc - Ảnh: VietNamNet Trước đó, vào ngày 17/7, cháu bé 3 tháng tuổi được nhập viện ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng. Tại khoa cấp cứu, cháu bé có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân. Tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực… nhiều vết trầy xước da mặt, cổ, tay 2 bên, biến dạng tay trái, gãy hở xương trái đang nẹp cố định. Đến sáng 31/7, cháu bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gẫy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.

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