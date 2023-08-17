Bà Rịa-Vũng Tàu: Bé trai 3 tháng tuổi tử vong, 'bố dượng' 19 tuổi thừa nhận hành vi bạo hành nhẫn tâm

Xã hội 17/08/2023 21:17

Cháu bé 3 tháng tuổi tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người, nghi do bị mẹ và bố dượng bạo hành.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 16/8, tiếp nhận thông tin cháu bé 3 tháng tuổi - con của chị T.H.B.L. (15 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú TP Cần Thơ) tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người, Công an huyện Long Điền đã đến hiện trường là nhà của "chồng hờ” của chị L. (19 tuổi) tại tổ 8, khu phố Long Nguyễn, huyện Long Điền để làm việc.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bé trai 3 tháng tuổi tử vong, 'bố dượng' 19 tuổi thừa nhận hành vi bạo hành nhẫn tâm - Ảnh 1
Cơ quan chức năng điều tra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Cơ quan công an ghi nhận cháu bé được xác định tử vong vào chiều 15/8, có nhiều vết thương trên mặt, vùng bụng, háng và có dấu hiệu gãy tay trái.

Trưa cùng ngày, Công an huyện Long Điền tiến hành đưa chị T.H.B.L. và chồng hờ về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé.

“Khoảng 13h ngày 15/8, chúng tôi nghe tin cháu bé tử vong, thấy gia đình đưa đi bệnh viện rồi trở về nhà sau đó ít giờ. Quá xót xa, chúng tôi muốn chạy qua thăm viếng nhưng do gia đình họ khó gần nên không ai dám ghé”, một người hàng xóm cho hay.

Ngày 17/7, cháu bé vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), được chẩn đoán xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Tại khoa cấp cứu, cháu bé có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân. Tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực… nhiều vết trầy xước da mặt, cổ, tay 2 bên, biến dạng tay trái, gãy hở xương trái đang nẹp cố định.

Đến sáng 31/7, cháu bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gẫy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.

Được biết, trước đó chị L. thường xuyên lên mạng xã hội đăng bài kêu gọi và đã được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ.

Đến ngày 17/8, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đã được Công an huyện Long Điền chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh.

“Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Bước đầu, khi làm việc với Công an huyện Long Điền "chồng hờ” của mẹ cháu bé đã thừa nhận việc có đánh cháu”, Đại tá Thảo cho hay.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng 2, Viện Kiểm nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã làm việc đối với hai người này.

Trước đó, vào tháng 5/2023, cũng xảy ra vụ việc bé 3 tháng tuổi bị bạo hành tương tự. Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, khoảng 17h ngày 20/5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhi tên N.N.T.C. (sinh ngày 25/2/2023), hộ khẩu tại đường Trần Phú (phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). 

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bé trai 3 tháng tuổi tử vong, 'bố dượng' 19 tuổi thừa nhận hành vi bạo hành nhẫn tâm - Ảnh 2
Bé 3 tháng tuổi trong vụ việc ở Lâm Đồng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cháu bé nhập viện trong tình trạng tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan.

Nhận thấy bệnh nhi có dấu hiệu bạo hành, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng báo Công an Đà Lạt. Xác minh ban đầu, bệnh nhi có mẹ là Hồng Â. (22 tuổi, hộ khẩu tại 21/2A Trần Phú, phường 3, Đà Lạt) và cha là N.Đ.T.N. (trú tại phường 7, Đà Lạt).

Chị Â. dù chưa ly hôn với anh N. nhưng đã sống riêng từ tháng 2/2023. 

Sau khi ly thân, chị Â. và con sống tại phòng trọ đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 1, Đà Lạt). Từ tháng 3/2023, chị Â. có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương (33 tuổi, ở phường 2, Đà Lạt).

Theo nguồn tin từ công an, Thương nhiều lần đánh, tát mạnh vào mặt cháu C.. Đến 17h ngày 20/5, khi cho cháu C. uống sữa, cháu không uống nên Thương đã tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, ọc sữa ra ngoài. 

Thương còn dùng tay lắc cháu thật mạnh, sau đó mới đưa cháu C. đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

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Theo luật sư, hành vi của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân.

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