Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên sông Đuống từ chiều qua đến nay nhưng vẫn chưa thấy 2 học sinh bị mất tích.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, sáng 16/8, lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 nam sinh đi tắm sông bị mất tích trên địa bàn. Lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi cho biết, vào khoảng 17h chiều 15/8, chính quyền nhận được thông tin 4 nam sinh rủ nhau ra sông Đuống để tắm không may bị đuối nước. Lúc này, người dân đã kịp thời cứu được 2 em, còn 2 em bị mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên sông Đuống từ chiều qua đến nay nhưng vẫn chưa thấy 2 học sinh bị mất tích. “2 học sinh mất tích đều sinh năm 2010, người địa phương. Các cháu đang học cấp 2, cùng lớp. Hoàn cảnh gia đình 2 cháu cũng thuộc diện khó khăn”, lãnh đạo phường Phúc Lợi nói và cho biết, hiện công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên sông Đuống từ chiều qua đến nay nhưng vẫn chưa thấy 2 học sinh bị mất tích - Ảnh: Người Đưa Tin Trước đó 2 ngày, trên địa bàn huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Cụ thể, dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, vào chiều ngày 13/8, tại xóm Vằng Vạt, xã Thái Học huyện Bảo Lâm đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em học sinh mất tích. Thông tin ban đầu từ người dân cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 14h00, nhóm học sinh gồm 5 em có hộ khẩu thường trú tại xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm đã rủ nhau đi xe máy từ nhà đến tắm suối tại địa phận xóm Vằng Vạt, xã Thái Học. Lúc cả 5 em đang đùa nghịch, tắm dưới suối thì bất ngờ 2 em gặp nạn, gồm Ma Thị Ngọc Q. (sinh năm 2012) và Đàm Minh C. (sinh năm 2011). Khi phát hiện bạn mình là 2 em kêu cứu và chìm xuống nước, 3 em học sinh còn lại đã chạy lên bờ gọi người dân sinh sống gần suối để cứu, tuy nhiên do đoạn suối nơi 2 em Q. và C. bị nạn, nước chảy xiết. Vì vậy việc cứu 2 em ban đầu đã không thành công. Con suối nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở Cao Bằng - Ảnh: Sức khỏe Đời sống Ngay khi nhận được tin báo của người dân, huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo Thị trấn Pác Miầu và xã Thái Học cùng lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự huyện và dân quân 2 xã phối hợp cùng nhân dân tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Ăn xong tô hủ tiếu, người đàn ông ngã ngửa rồi tắt thở ngay tại quán ở Bình Dương: Đã xác định được nguyên nhân Sáng 16/8, thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể người đàn ông cho gia đình lo hậu sự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-ru-nhau-i-tam-song-4-nam-sinh-khong-may-bi-nuoc-cuon-troi-2-em-van-ang-mat-tich-610047.html