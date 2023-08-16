Hà Nội: Rủ nhau đi tắm sông, 4 nam sinh không may bị nước cuốn trôi, 2 em vẫn đang mất tích

Xã hội 16/08/2023 13:24

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên sông Đuống từ chiều qua đến nay nhưng vẫn chưa thấy 2 học sinh bị mất tích.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, sáng 16/8, lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 nam sinh đi tắm sông bị mất tích trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi cho biết, vào khoảng 17h chiều 15/8, chính quyền nhận được thông tin 4 nam sinh rủ nhau ra sông Đuống để tắm không may bị đuối nước. Lúc này, người dân đã kịp thời cứu được 2 em, còn 2 em bị mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên sông Đuống từ chiều qua đến nay nhưng vẫn chưa thấy 2 học sinh bị mất tích.

“2 học sinh mất tích đều sinh năm 2010, người địa phương. Các cháu đang học cấp 2, cùng lớp. Hoàn cảnh gia đình 2 cháu cũng thuộc diện khó khăn”, lãnh đạo phường Phúc Lợi nói và cho biết, hiện công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Hà Nội: Rủ nhau đi tắm sông, 4 nam sinh không may bị nước cuốn trôi, 2 em vẫn đang mất tích - Ảnh 1
Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên sông Đuống từ chiều qua đến nay nhưng vẫn chưa thấy 2 học sinh bị mất tích - Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó 2 ngày, trên địa bàn huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Cụ thể, dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, vào chiều ngày 13/8, tại xóm Vằng Vạt, xã Thái Học huyện Bảo Lâm đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em học sinh mất tích.

Thông tin ban đầu từ người dân cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 14h00, nhóm học sinh gồm 5 em có hộ khẩu thường trú tại xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm đã rủ nhau đi xe máy từ nhà đến tắm suối tại địa phận xóm Vằng Vạt, xã Thái Học. Lúc cả 5 em đang đùa nghịch, tắm dưới suối thì bất ngờ 2 em gặp nạn, gồm Ma Thị Ngọc Q. (sinh năm 2012) và Đàm Minh C. (sinh năm 2011).

Khi phát hiện bạn mình là 2 em kêu cứu và chìm xuống nước, 3 em học sinh còn lại đã chạy lên bờ gọi người dân sinh sống gần suối để cứu, tuy nhiên do đoạn suối nơi 2 em Q. và C. bị nạn, nước chảy xiết. Vì vậy việc cứu 2 em ban đầu đã không thành công.

Hà Nội: Rủ nhau đi tắm sông, 4 nam sinh không may bị nước cuốn trôi, 2 em vẫn đang mất tích - Ảnh 2
Con suối nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở Cao Bằng - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo Thị trấn Pác Miầu và xã Thái Học cùng lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự huyện và dân quân 2 xã phối hợp cùng nhân dân tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Ăn xong tô hủ tiếu, người đàn ông ngã ngửa rồi tắt thở ngay tại quán ở Bình Dương: Đã xác định được nguyên nhân

Ăn xong tô hủ tiếu, người đàn ông ngã ngửa rồi tắt thở ngay tại quán ở Bình Dương: Đã xác định được nguyên nhân

Sáng 16/8, thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể người đàn ông cho gia đình lo hậu sự.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước Hà Nội tin xã hội nước cuốn trôi

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 35 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 50 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 35 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới