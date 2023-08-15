"Kẻ bắt cóc rút từ túi quần ra một khẩu súng, hỏi 'mày biết đây là cái gì không, mày mà bướng tao bắn', cháu sợ hãi, gật đầu im lặng", người bố kể.

Theo thông tin từ VTC News, anh N.X.C. - bố của cháu bé 7 tuổi trong vụ bắt cóc ở Long Biên, Hà Nội , cho biết, tâm trạng bé trai hiện đã ổn định. Sau khi được giải cứu, anh nghe con trai kể lại, tối qua, khi đang đạp xe thì người đàn ông lái xe đến hỏi "đây có phải nhà chú Tuấn không". Bé trai quay về phía ngôi nhà đó, trả lời không phải. Nhân lúc bé trai không chú ý, nghi phạm bất ngờ ôm cháu lên ô tô từ hướng ghế lái, dán băng dính đen vào miệng và trói tay bằng dây thừng.

"Tôi hỏi con tại sao không ăn bánh mì lại dám uống nước, con nói con nhìn thấy chú ấy uống được thì mình cũng uống được", anh C. chia sẻ.

Trong quá trình đối tượng di chuyển, người mẹ cầu xin tên bắt cóc cho con được ăn uống. Nghi phạm mua bánh mì nhưng cháu bé không dám ăn bởi sợ bánh mì tẩm thuốc độc. Khi khát nước, bé trai xin kẻ bắt cóc uống nước nhưng hắn không đồng ý.

Chia sẻ về việc dạy kỹ năng sống cho con, anh C. cho biết, từ khi con biết đọc, biết nói, cả 2 con anh đều bắt buộc phải thuộc số điện thoại của bố mẹ. Vợ chồng anh C. luôn dạy con cách tự lập, gặp người lạ phải có phương án đề phòng.

Nhớ lại buổi tối xảy ra vụ bắt cóc, anh C. khẳng định: "Tôi luôn luôn có niềm tin là con sẽ về với mình, chưa lúc nào tôi nghĩ con gặp tình huống xấu bởi có lực lượng chức năng sẽ hết mình giúp đỡ gia đình".

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng (Long Biên) tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại KĐT Việt Hưng, quận Long Biên) về việc con trai chị sinh năm 2016 bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ô tô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà. Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Quá trình điều tra, thông tin về đối tượng gây án hầu như không có, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm để lại dấu vết của đối tượng; phối hợp Công an các tỉnh xác minh thông tin về đối tượng gây án…

Sau gần 10 tiếng xuyên đêm, đến khoảng 5h ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Khu vực xảy ra sự việc - Ảnh: Tiền Phong

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Khoảng 19h ngày 14/8, Trung điều khiển ô tô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng thì phát hiện con trai chị H đang đạp xe nên đã khống chế, bắt cóc cháu.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.