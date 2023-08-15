Đối tượng đi ô tô vào khu đô thị Việt Hưng và thấy bé trai đang đạp xe đi một mình. Lập tức, nghi phạm dừng xe, đánh và bế thẳng cháu bé lên ô tô.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ bắt cóc trẻ 7 tuổi ở Hà Nội, tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) khai nhận, khoảng gần 18h, hắn đi ô tô vào khu đô thị Việt Hưng và thấy bé đang đạp xe đi một mình. Lập tức, nghi phạm dừng xe, đánh và bế thẳng cháu bé lên ô tô. Sau khi rời hiện trường, Trung hỏi được điện thoại của mẹ cháu liên lạc và ra giá chuộc 15 tỷ đồng...

Đối tượng tiếp cận và ra tay với cháu bé - Ảnh: VietNamNet

Một đoạn clip trích xuất từ camera gần đó ghi lại được cảnh đối tượng này lái ô tô, tìm cách tiếp cận bé trai. Ngay sau khi lại gần, Trung ngay lập tức mở cửa xe và bế thốc bé lên xe. Tất cả quá trình chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đến 30 giây.

Như đã đưa tin trước đó,dẫn tin từ báo Dân Trí, đêm 14/8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh một đối tượng nam giới (đội mũ phớt đen, đeo khẩu trang), đi ô tô màu trắng mang BKS 29A-245.99, có hành vi bắt cóc một bé trai đang đi xe đạp qua.

Đến 5h sáng nay, nghi phạm bị bắt giữ ở Hà Nam. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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