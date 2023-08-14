Tai nạn thương tâm ở TP.Thủ Đức: Va chạm liên hoàn khiến 1 cụ bà tử vong tại chỗ

Xã hội 14/08/2023 21:12

Chiều 14/8, trên đường Tô Ngọc Vân, đoạn qua phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP HCM đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người.

Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, công an TP Thủ Đức cùng các lực lượng liên quan đã đến hiện trường, phong tỏa khoảng 300 m đường, trích xuất camera an ninh... để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 cụ bà tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà L.N.Đ (71 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Tai nạn thương tâm ở TP.Thủ Đức: Va chạm liên hoàn khiến 1 cụ bà tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, theo VietNamNet, khoảng 14h chiều cùng ngày, một cụ bà chạy xe máy trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi quốc lộ 1.

Khi xe máy chạy đến đoạn với đường số 6 thì được cho là va chạm giao thông với một xe máy (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy cùng chiều.

Lực va chạm mạnh khiến cụ bà ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe ben đang chạy hướng ngược lại cán tử vong.

 

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