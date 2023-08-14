Trong lúc đang lấy bơm xe cho hai thanh niên, bất ngờ thành viên của đội SOS bị hai người này dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào mặt và đầu.

Theo thông tin từ VTC News, tối 14/8, Công an thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) thông tin, đang xác minh, làm rõ vụ ông P.X.T. (thành viên đội hỗ trợ giao thông SOS Dầu Giây) bị 2 thanh niên hành hung.

Cụ thể, hoảng 2h sáng cùng ngày, ông P.X.T. nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0782.333.886 nhờ vá xe. Ông T., và một thành viên khác thuộc đội SOS đến hỗ trợ kiểm tra.

Tại đây, ông T. phát hiện lốp xe máy có một cây sắt ghim vào vỏ, cần đến máy móc vá, không thể vá bằng dụng cụ thô sơ. Do đó, ông T. tư vấn bơm tạm xe cho hai thanh niên này chạy về tìm tiệm vá xe chuyên nghiệp.

Ông T bị hành hung dã man giữa đêm - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ báo Giao Thông, xong việc ông T về nhà ngủ và đến hơn 3h sáng hai thanh niên trên lại tiếp tục gọi ông T ra bơm xe giúp.

Trong lúc ông T đang bơm xe thì bất ngờ bị hai đối tượng này dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, mặt rồi lên xe tẩu thoát.

Hậu quả, ông T bị sưng vùng đầu, chảy máu đầu và rách mí mắt.

Vết thương trên đỉnh đầu của ông T - Ảnh: Báo Giao Thông

Bước đầu qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định xe máy các đối tượng đi mang biển số 59V3-253.82 do M.Q.T đứng tên. Theo ông T, việc ông bị làm phiền, đánh đập trong đêm có khả năng do bị trả thù.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra.

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