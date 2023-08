Xe container chở cây kiểng, rơi trúng xe ba gác khiến tài xế không qua khỏi

Chiều 12/8, Công an huyện Cần Đước cho biết, đơn vị đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông tài xế chạy xe ba gác máy bị cây trên xe container rơi xuống đè tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 15h40 cùng ngày, xe container chạy trên đường tỉnh 830 chở nhiều gốc cây kiểng rất to.

Xe container chở gốc cây kiểng rơi xuống lộ trúng xe ba gác - Ảnh: Dân Việt

Khi lưu thông vừa qua ngã tư Long Cang, huyện Cần Đước (Long An) thì một cây kiểng to phía sau rớt xuống, trúng ngay xe ba gác chở sắt do một người đàn ông điều khiển chạy cùng chiều.

Dẫn tin từ Dân Việt, tại thời điểm bị gốc cây rơi trúng, chiếc ba gác mất lái lao luôn xuống bờ ruộng gần 10m.

Tài xế xe ba gác bị cây trên xe container đè trúng tử vong tại chỗ - Ảnh: PLO

Do chiếc ba bác lật và cây đè, tài xế xe này đã tử vong.

