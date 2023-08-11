Nhát dao oan nghiệt lúc rạng sáng: Anh rể 'truy sát' cả nhà em vợ khiến 1 người tử vong

Xã hội 11/08/2023 10:29

Vào rạng sáng nay (11/8), trên địa bàn thôn Trung xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến 1 người tử vong, 1 cháu trai bị thương.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, Đại diện UBND xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Vào rạng sáng nay (11/8), trên địa bàn thôn Trung của địa phương chúng tôi xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến 1 người tử vong, 1 cháu trai bị thương. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm, truy bắt hung thủ và điều tra nguyên nhân vụ việc".

Cụ thể, vào rạng sáng cùng ngày, Hoàng Anh Th. (SN 1971, trú tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) có đi xe về nhà bố vợ B.H.L (SN 1950, trú tại đội 5, thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Khi về đến nhà bố mẹ vợ, Th. vào nhà nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Thấy to tiếng, anh B.K.D (SN 1981, con đẻ ông L- em rể Hoàng Anh Th.), chị B.T.N (con đẻ ông L.) cùng cháu B.H.C (SN 2006-cháu nội ông L.) tỉnh dậy, ra can ngăn.

Nhát dao oan nghiệt lúc rạng sáng: Anh rể 'truy sát' cả nhà em vợ khiến 1 người tử vong - Ảnh 1
Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Hoàng Anh Th. dùng hung khí sát hại em rể, cháu C. và chị N. Hậu quả, anh B.K.D tử vong tại chỗ, cháu C. bị thương nặng được gia đình chuyển lên Hà Nội cấp cứu và chị N, bị thương. Sau khi gây án xong, Th. rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Hiệp Lực nhanh chóng có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc; đồng thời cấp báo về Công an huyện Ninh Giang, lực lượng chức năng liên quan và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương thụ lý giải quyết.

Vợ chồng ông L. có 4 người con; trong đó con gái thứ 3 của ông L. kết hôn với Hoàng Anh Th. và sinh sống tại TP. Hải Phòng. Tuy nhiên, nhiều năm nay, vợ của Th. đã đi lao động xuất khẩu nước ngoài và có 1 con trai.

Theo nguồn tin từ người nhà nạn nhân cho biết, Hoàng Anh Th. có biểu hiện bị nghiện ma túy nhiều năm và hiện tại nghi phạm đã đến công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng xảy ra vụ án mạng thương tâm do mâu thuẫn tài sản. Cụ thể, dẫn tin từ VietNamNet, 4h30 sáng ngày 3/6, ông Trần Văn Huấn (62 tuổi) đi từ nhà riêng tới khu sinh sống và chăn nuôi của em ruột là ông Trần Văn Tấn (59 tuổi), cùng trú tại Châu Xá, xã Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để phân định thiệt hơn trong việc phân chia tài sản đất đai do bố để lại.

Tại đây, ông Huấn dùng dao chém nhiều nhát vào người em trai, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Huấn cầm theo hung khí tới trụ sở Công an phường Duy Tân để đầu thú. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận nguyên nhân do quá bức xúc với em mình trong việc phân chia tài sản. Ông Huấn cho rằng, bản thân đã chi một khoản tiền mua tài sản sắm cho em trai ra làm ăn. Còn mình nhận mảnh đất trong làng. Cả 2 khu đất đều là tài sản do người cha quá cố để lại, chưa thiết lập di chúc.

Nhát dao oan nghiệt lúc rạng sáng: Anh rể 'truy sát' cả nhà em vợ khiến 1 người tử vong - Ảnh 2
Đối tượng Huấn tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Việc này đã thống nhất bằng miệng từ 30 năm trước. Khoảng 10 năm trở lại đây người em đòi phân chia lại tài sản.

Không có đơn gửi chính quyền địa phương hoặc các cơ quan pháp luật khác, lâu nay, anh em không có được tiếng nói chung, phát sinh mâu thuẫn.

Gần đây, nghe tin ông Huấn muốn xây nhà cho con trai trên mảnh đất đang tranh chấp nên mâu thuẫn giữa 2 anh em càng gay gắt.

Cuối năm 2022, cơ quan công an địa phương cùng với chính quyền phường Duy Tân đã hoà giải tranh cãi và yêu cầu hai anh em viết cam kết không được gây mất an ninh trật tự.Sáng nay, sự việc đau lòng xảy ra.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan Công an thị xã Kinh Môn đã báo cho Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y cũng như lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra. 

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