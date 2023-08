Khoảng 9h50 ngày 30/1/2023, Vân chạy xe ô tô từ nhà đến cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà mua hơn 4 lít xăng, cho vào một can nhựa mang về nhà.

12h25 cùng ngày, ăn cơm xong, Vân khóa cửa sắt bên ngoài, chốt khóa cửa chính rồi cùng ông Tuấn vào phòng ngủ thì cả hai lại cãi vã về phân chia tài sản khi ly hôn.

Vân lấy can nhựa đựng xăng, mở nắp mang vào phòng ngủ đổ xăng xuống sàn nhà đe dọa ông Tuấn, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Vân ra ngoài lấy bật lửa rồi bất ngờ bật lên khiến cả căn phòng ông Tuấn đang ở bốc cháy ngùn ngụt. Vân chốt cửa phòng ngủ ông Tuấn lại rồi chạy vào phòng của mình. Ông Tuấn không thể chạy ra ngoài, chết cháy trong phòng.

Nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Công an nhân dân, khi phát hiện hỏa hoạn, người dân ở khu chung cư đã ngắt điện tòa nhà, dùng dụng cụ cậy phá khóa cửa căn hộ nhưng không được, do Vân đã khóa bên trong. Một lúc sau, Vân tự mở khóa cửa để hàng xóm vào chữa cháy, còn Vân nhờ người chở đến Công an phường Nại Hiên Đông để trình báo sự việc nhà bị cháy.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Ngọc Vân mức án chung thân về tội “Giết người”.