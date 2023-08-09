Đà Nẵng: Mâu thuẫn phân chia tài sản hậu ly hôn, vợ tẩm xăng đốt khiến chồng tử vong tại chỗ

Xã hội 09/08/2023 15:55

Thấy khói bốc lên, nhiều người sinh sống tại chung cư tập trung phá cửa dập lửa nhưng không được. Đến 13h30, đối tượng Lê Thị Ngọc Vân mới mở khóa cửa để hàng xóm vào chữa cháy, còn mình thì đến Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng trình báo.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 9/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Lê Thị Ngọc Vân (41 tuổi, trú Phòng 601/A1 chung cư Vicoland, tổ 26, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), giảng viên một trường đai học tại Đà Nẵng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Ngọc Vân và ông Lê Ngọc Tuấn (43 tuổi) là vợ chồng nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến tháng 1/2023, ông Tuấn có ý định ly hôn nên Vân bắt đầu mang quần áo của 2 con và các giấy tờ quan trọng của gia đình sang nhà em ruột để gửi.

Đà Nẵng: Mâu thuẫn phân chia tài sản hậu ly hôn, vợ tẩm xăng đốt khiến chồng tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Đối tượng Lê Thị Ngọc Vân - Ảnh: VTC News

Khoảng 9h50 ngày 30/1/2023, Vân chạy xe ô tô từ nhà đến cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà mua hơn 4 lít xăng, cho vào một can nhựa mang về nhà.

12h25 cùng ngày, ăn cơm xong, Vân khóa cửa sắt bên ngoài, chốt khóa cửa chính rồi cùng ông Tuấn vào phòng ngủ thì cả hai lại cãi vã về phân chia tài sản khi ly hôn.

Vân lấy can nhựa đựng xăng, mở nắp mang vào phòng ngủ đổ xăng xuống sàn nhà đe dọa ông Tuấn, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Vân ra ngoài lấy bật lửa rồi bất ngờ bật lên khiến cả căn phòng ông Tuấn đang ở bốc cháy ngùn ngụt. Vân chốt cửa phòng ngủ ông Tuấn lại rồi chạy vào phòng của mình. Ông Tuấn không thể chạy ra ngoài, chết cháy trong phòng.

Đà Nẵng: Mâu thuẫn phân chia tài sản hậu ly hôn, vợ tẩm xăng đốt khiến chồng tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Công an nhân dân, khi phát hiện hỏa hoạn, người dân ở khu chung cư đã ngắt điện tòa nhà, dùng dụng cụ cậy phá khóa cửa căn hộ nhưng không được, do Vân đã khóa bên trong. Một lúc sau, Vân tự mở khóa cửa để hàng xóm vào chữa cháy, còn Vân nhờ người chở đến Công an phường Nại Hiên Đông để trình báo sự việc nhà bị cháy. 

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Ngọc Vân mức án chung thân về tội “Giết người”.

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