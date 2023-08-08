Sạt lở đất ở Lào Cai: Cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm, sơ tán khẩn trương nhiều hộ dân

Xã hội 08/08/2023 06:15

Tai nạn bất ngờ xảy ra khi đất đá từ ta luy dương phía sau sạt lở gây sập đổ căn nhà của một người dân tại thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, tối 7/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lũ kéo dài nhiều ngày đã gây nặng nề về người và tài sản.

Người thiệt mạng là cháu Vàng Thanh Bảo (SN 2018, trú thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Bước đầu xác định nguyên nhân do mưa lớn dẫn đến sạt lở đất, gây đổ nhà.

Sạt lở đất ở Lào Cai: Cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm, sơ tán khẩn trương nhiều hộ dân - Ảnh 1
Vụ sạt lở đất xảy ra trong ngày 7/8 tại huyện Bảo Thắng đã khiến 1 cháu nhỏ 5 tuổi tử vong - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ VOV, gia đình có cháu nhỏ tử vong gồm 7 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, bố trí nơi ở tạm cho gia đình tại nhà văn hóa. Đồng thời, khẩn trương di dời 5 hộ trong khu vực nguy hiểm ra nơi an toàn.

Tính đến 17h ngày 7/8, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng tại tỉnh Lào Cai, khiến hơn 100 nhà bị ảnh hưởng, chủ yếu do ngập nước; làm ngập úng khoảng 200ha lúa và hoa màu; gây sạt lở một số tuyến đường như quốc lộ 4D, tỉnh lộ 152 và nhiều tuyến liên xã, thôn.

Sạt lở đất ở Lào Cai: Cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm, sơ tán khẩn trương nhiều hộ dân - Ảnh 2
Mưa lớn làm gãy đổ cây cối - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Cũng trong sáng 7/8, tại xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai cũng ghi nhận một trường hợp nữ giới sinh năm 1989 bị trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

 

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Đất đá sạt lở rơi xuống cũng làm hỏng 6 tấm hộ lan, gây ách tắc giao thông hoàn toàn 2 chiều trong nhiều giờ.

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