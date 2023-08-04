Ô tô bị đất đá đè nát đầu, hư hỏng nặng: Cảnh báo tình trạng sạt lở trên quốc lộ 6

Đất đá sạt lở rơi xuống cũng làm hỏng 6 tấm hộ lan, gây ách tắc giao thông hoàn toàn 2 chiều trong nhiều giờ.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 4/8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hoà Bình cho biết, trên tuyến Quốc lộ 6 (thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu), đất đá sạt lở rơi trúng vào đầu chiếc xe ô tô đang di chuyển từ TP Sơn La hướng về Hà Nội.

Cụ thể, lúc 8h40, tại km128+740 Quốc lộ 6 (dốc đoạn cây xăng Đồng Bảng lên Mai Châu) xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá. Một khối đất đá lớn đã rơi vào xe ô tô mang BKS 26A-05281 đang di chuyển qua đây.

Thời điểm này trên xe ô tô có 4 người, rất may những người trên xe chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Đất đá sạt lở rơi xuống cũng làm hỏng 6 tấm hộ lan, gây ách tắc giao thông hoàn toàn 2 chiều trong nhiều giờ.

Ô tô bị đất đá đè nát phần đầu - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ Dân Việt, theo những người dân sinh sống gần đó, mấy ngày nay trên địa bàn huyện Mai Châu xảy ra mưa lớn kéo dài, khu vực này có nhiều núi đá cao nên rất dễ xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống đường.

Hiện các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để huy động khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông.

Mưa lớn làm sạt lở gây nguy hiểm cho người đi đường - Ảnh: Dân Việt

Thời điểm này, đang vào mùa mưa, có nơi mưa to khiến mặt đường trơn trượt, nguy cơ sạt lở đất đá thường xảy ra, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do đó, người dân, các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua những đoạn đường đèo dốc, núi cao cần chú ý quan sát để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

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