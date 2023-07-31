Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 3 CSGT tử vong: Xót xa mâm cơm dang dở, có đồng chí chưa kịp ăn thì đã gặp nạn

Xã hội 31/07/2023 19:08

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết 3 cán bộ công an thuộc trạm CSGT tỉnh Madaguôi bị đất đá vùi lấp và hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo thông tin từ TTXVN, chiều 31/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 30/7, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc vùi lấp trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cùng 4 người và nhiều xe cá nhân, xe công vụ. Bốn người gặp nạn gồm 3 chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm và một người dân tới hỗ trợ di chuyển đồ đạc.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người triển khai tìm kiếm cứu nạn. Thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy trong ngày 30/7. 

Vụ sạt lở cũng khiến tuyến đèo Bảo Lộc bị chia cắt hoàn toàn. Đến chiều  31/7, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác giải tỏa hiện trường, sạn gạt đất đá nhằm nhanh chóng khôi phục lưu thông trên tuyến đèo Bảo Lộc.

Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 3 CSGT tử vong: Xót xa mâm cơm dang dở, có đồng chí chưa kịp ăn thì đã gặp nạn - Ảnh 1

Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 3 CSGT tử vong: Xót xa mâm cơm dang dở, có đồng chí chưa kịp ăn thì đã gặp nạn - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết 3 cán bộ công an thuộc trạm CSGT tỉnh Madaguôi bị đất đá vùi lấp và hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để ghi nhận sự công sức và đóng góp của 3 cán bộ chiến sĩ, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các bộ ngành sớm công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc, cán bộ chiến sĩ CSGT đã cùng người dân địa phương di dời các chướng ngại vật trên đường để bảo đảm việc đi lại. Vừa khắc phục xong sự cố này thì vụ sạt lở thứ 2 tiếp tục xảy ra, lúc này có người chưa kịp ăn cơm thì gặp nạn.

"Mọi việc diễn ra quá nhanh. Hôm qua tôi còn gặp, động viên khi các anh em vừa giải phóng xong điểm sạt lở, điều phối giao thông trước chốt đèo Bảo Lộc", Đại tá Trương Minh Đương xót xa.

Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 3 CSGT tử vong: Xót xa mâm cơm dang dở, có đồng chí chưa kịp ăn thì đã gặp nạn - Ảnh 3
Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Dân Trí

Trong sáng 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn; chỉ đạo tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất đèo Bảo Lộc, thông xe đường đèo trong thời gian sớm nhất.

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Sáng 31/7, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ CSGT Trạm Madaguoi hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.

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