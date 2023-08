Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 30/7, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc vùi lấp trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cùng 4 người và nhiều xe cá nhân, xe công vụ. Bốn người gặp nạn gồm 3 chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm và một người dân tới hỗ trợ di chuyển đồ đạc.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết 3 cán bộ công an thuộc trạm CSGT tỉnh Madaguôi bị đất đá vùi lấp và hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để ghi nhận sự công sức và đóng góp của 3 cán bộ chiến sĩ, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các bộ ngành sớm công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc, cán bộ chiến sĩ CSGT đã cùng người dân địa phương di dời các chướng ngại vật trên đường để bảo đảm việc đi lại. Vừa khắc phục xong sự cố này thì vụ sạt lở thứ 2 tiếp tục xảy ra, lúc này có người chưa kịp ăn cơm thì gặp nạn.

"Mọi việc diễn ra quá nhanh. Hôm qua tôi còn gặp, động viên khi các anh em vừa giải phóng xong điểm sạt lở, điều phối giao thông trước chốt đèo Bảo Lộc", Đại tá Trương Minh Đương xót xa.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Dân Trí

Trong sáng 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn; chỉ đạo tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất đèo Bảo Lộc, thông xe đường đèo trong thời gian sớm nhất.