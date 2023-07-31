Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá, những cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Sau buổi trực tuần tra kiểm soát, xử lý sạt lở trên đèo Bảo Lộc thì họ trở về chốt trực. Khi đang ăn uống thì trước chốt trực xảy ra ùn tắc nên họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Không may sau đó sạt lở tại đây xảy ra.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 31/7, một lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết đến hiện tại cơ quan chức năng chỉ mới tìm được thi thể 3 trong 4 nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc. "Trong đó, có 1 thi thể không còn nguyên vẹn nên sẽ phải đưa đi giám định", vị này nói. Các chiến sĩ gặp nạn đã được đưa về nhà vĩnh biệt, Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai - Ảnh: VTC News Suốt cả đêm, nhiều đồng đội của 3 cán bộ CSGT đã đến Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai để chia sẻ mất mát với thân nhân các chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị của tỉnh Lâm Đồng cũng đến chia sẻ, động viên người thân của các cán bộ không may.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá, những cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Sau buổi trực tuần tra kiểm soát, xử lý sạt lở trên đèo Bảo Lộc thì họ trở về chốt trực. Khi đang ăn uống thì trước chốt trực xảy ra ùn tắc nên họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Không may sau đó sạt lở tại đây xảy ra. Sau nhiều ngày mưa kéo dài, ngoài đèo Bảo Lộc thì một số tuyến đường huyết mạch khác của tỉnh Lâm Đồng như đèo Đa Mi, Quốc lộ 55 cũng xảy ra sạt lở, ngập nước khiến tình hình giao thông rất khó khăn.

Trong 4 nạn nhân vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã tìm được 3 thi thể, trong đó 1 thi thể không còn nguyên vẹn nên phải đưa đi giám định - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, theo VTC News, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở, một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm CSGT Madanguoi - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và một người dân. Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở được lực lượng chức năng tìm thấy. Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở nói trên được xác định là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981); Thượng uý Lê Quang Thành (SN 1977) và Thượng uý Lê Ánh Sáng (SN 1990). Thi thể người dân bị vùi lấp được xác định là anh Ngọc Anh (đang làm việc gần hiện trường đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, thiết bị).

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