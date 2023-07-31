Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở nói trên được xác định là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981); Thượng uý Lê Quang Thành (SN 1977) và Thượng uý Lê Ánh Sáng (SN 1990). Thi thể người dân bị vùi lấp được xác định là anh Ngọc Anh (đang làm việc gần hiện trường đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, thiết bị).

Theo thông tin từ VTC News, rạng sáng 31/7, rất đông thân nhân của các chiến sĩ CSGT gặp nạn trên đèo Bảo Lộc đã có mặt ở khu vực nhà vĩnh biệt – Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng). Tiếng khóc xé lòng của những người con, người vợ trong đêm mưa khiến ai chứng kiến cũng đều xót xa.

Anh Quang, anh ruột chị Huệ cho biết, sáng 30/7, thượng úy Thành vẫn ăn cơm cùng cả nhà tại TP Đà Lạt. Sau đó, anh lên Trạm CSGT Madaguoi để công tác thì gặp nạn.

Chị Huệ - vợ thượng úy Lê Quang Thành và con gái anh khóc ngất trước cánh cửa nhà vĩnh biệt. Họ quá đau đớn trước sự ra đi quá đường đột của anh.

“Nhà tôi ở huyện Bảo Lâm, chiều 30/7 tôi thấy rất đông xe cảnh sát, cứu thương chạy về hướng huyện Đạ Huoai. Tôi đọc báo thì thấy có vụ sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 chiến sĩ CSGT bị vùi lấp. Tôi lấy điện thoại gọi cho Thành thì thấy lúc đổ chuông, lúc máy bận. Tôi nghĩ Thành đang bận xử lý công tác sạt lở. Thế nhưng, sau đó gia đình được báo tin là Thành bị vùi lấp”, anh Quang nói.

Thân nhân của những nạn nhân trong vụ sạt lở khóc nấc vì sự ra đi quá đột ngột - Ảnh: VTC News

Còn theo bà Vân – người thân của thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, sáng 30/7, anh Thường có gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của cha mình. Anh Thường thông báo với gia đình anh đang đi tuần tra. Đến khoảng 15h ngày 30/7 thì cả nhà mới bàng hoàng khi nghe tin đất đá vùi lấp Trạm CSGT Madaguoi.

“Vợ của Thường giờ đi không nổi nữa, quá đau đớn. Thường đi để lại người vợ tảo tần cùng hai cậu con trai đang học tiểu học”, bà Vân nghẹn ngào.

Người thân của các nạn nhân cho biết, họ đang nỗ lực cung cấp các thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng nhằm sớm đưa các thi thể về mai táng. Ai cũng cảm thấy bàng hoàng và đau đớn đến tột cùng khi nghe tin vụ sạt lở kinh hoàng.

Nhiều đoạn đường bị đất đá sạt lở - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ Thanh Niên, tính đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 nạn nhân trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), cả 4 người đều đã tử vong, trong đó có 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT).

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 30/7, khi các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Madaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc sau khi thực hiện xong nhiệm vụ thì bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ chiến sĩ và 1 người dân.

Sau khi sạt lở xảy ra, tỉnh Lâm Đồng và các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.