Vừa xuống sân bay, Phó Thủ tướng lập tức di chuyển 100km đến hiện trường vụ sạt lở. Vượt qua bùn lầy, Phó Thủ tướng vào tâm vùng sạt lở để khảo sát và đưa ra các ý kiến tham vấn lẫn dặn dò lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đáp chuyến bay từ Nội Bài (Hà Nội) tới Liên Khương (Lâm Đồng) để trực tiếp chỉ đạo vụ sạt lở khiến 3 chiến sỹ CSGT và 1 người dân thiệt mạng tại đèo Bảo Lộc.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở.

Sau khi chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Phó Thủ tướng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng.

"Lượng mưa tập trung ở đèo Bảo Lộc quá lớn và bất thường. Trong 3 ngày tới tiếp tục mưa lớn. Việc cứu hộ cứu nạn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Lâm Đồng sẽ sớm nối lại hoạt động giao thông trên quốc lộ 20 và hoàn tất cứu hộ cứu nạn", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nói nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở.

Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết, toàn tỉnh hiện có 163 điểm sạt lở đất và có nguy cơ cao. Trong bối cảnh giao thông Lâm Đồng bị chia cắt, ông Quận đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường do bộ quản lý.

"Đề nghị Phó Thủ tướng quan tâm thúc đẩy các bộ ngành tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy dự án cao tốc. Trong năm qua, vì liên quan đến vấn đề giao thông mà tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng rất nhiều", Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nói.

Trước đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thắc mắc mong muốn nhất của Lâm Đồng hiện có phải là đường cao tốc phải không? Ông Quận thừa nhận và cho biết, dự án cao tốc rất quan trọng với tỉnh.

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt CSGT đèo Bảo Lộc (nằm giữa đèo) có hiện tượng sạt lở, 3 cán bộ, chiến sĩ đã vội trở về chốt để di dời phương tiện, trang thiết bị. Bất ngờ một lượng lớn đất đá bị sạt lở đổ xuống chốt, vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT. Người dân tên là Ngọc Anh ở gần đó đã vào chốt hỗ trợ CSGT di dời trang thiết bị cũng bị đất đá vùi lấp.

Đêm 30/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể dưới đống đất đá, là các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, bao gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi).

3 CSGT tử nạn trong vụ sạt lở - Ảnh: báo Công an nhân dân

Đến rạng sáng 31/7, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 và tiến hành bàn giao cho gia đình để lo toan hậu sự.