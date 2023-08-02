Tấm thiệp cưới 'khuyết tên' chú rể của chiến sĩ CSGT tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Đã đặt vé máy bay cho gia đình, người thân vào dự đám cưới, nhưng...

Xã hội 02/08/2023 10:01

Đại úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) là một trong ba chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng) hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên đèo Bảo Lộc.

Theo thông tin từ Dân Trí, những ngày qua, ngôi nhà của gia đình Đại úy Lê Ánh Sáng ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) có đông họ hàng, người thân, hàng xóm cùng đại diện chính quyền đến thăm hỏi.

Đại úy Sáng (SN 1990) là một trong ba chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng) hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên đèo Bảo Lộc.

Từ khi nhận hung tin về con trai, bà Hoàng Thị Xuyến (64 tuổi) liên tục khóc nấc rồi ngất lịm. Bà Xuyến được họ hàng túc trực thay nhau chăm sóc.

Ở gian nhà phía ngoài, một bàn thờ có di ảnh của liệt sĩ Lê Ánh Sáng được lập vội để người thân, bạn bè, anh em gần xa đến thắp hương tưởng nhớ. 

Bà Phạm Thị Hiền, mợ của liệt sĩ Sáng, cho biết anh là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Sau khi đi nghĩa vụ, anh Sáng thi đậu đại học ngành Công an nhân dân.

Tấm thiệp cưới 'khuyết tên' chú rể của chiến sĩ CSGT tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Đã đặt vé máy bay cho gia đình, người thân vào dự đám cưới, nhưng... - Ảnh 1
Bà Phạm Thị Hiền - mợ của chiến sĩ Ánh Sáng - Ảnh: Dân Trí

Từ ngày ra trường đi làm, mỗi năm anh Sáng chỉ về nhà được 1-2 lần. "Sáng chăm chỉ, hiền lành, hiểu chuyện. Lần nào về thăm quê cháu cũng chạy sang ôm chầm lấy tôi rồi hỏi thăm sức khỏe cậu mợ. Đó là những thời khắc tôi sẽ không bao giờ quên", bà Hiền hồi tưởng.

Cũng theo người mợ, hơn một năm nay, Đại úy Sáng chưa có dịp về quê vì công việc bận rộn. Thời gian gần đây anh cũng đang chuẩn bị xây dựng gia đình.

Đại úy Sáng đã làm đám hỏi với người thương. Họ định ngày về chung một nhà vào 2/8 âm lịch tới đây (16/9). Tin vui này đã được thông báo đến với bà con, họ hàng hai bên.

Vài tháng trước, vợ chưa cưới của Đại úy Sáng đã gửi một tấm vải về quê để mẹ chồng tương lai may áo dài mặc trong lễ cưới. Nay áo dài đã may xong mà nam Đại úy đã không còn...

"Sáng đã đặt vé máy bay cho gia đình, người thân vào dự đám cưới. Thiệp mời đã được gửi đi nhưng cháu đã bỏ lại tất cả", người thân Đại úy Lê Ánh Sáng nghẹn ngào nói.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Công an Nhân dân, khoảng 14h45 ngày 30/7, trong lúc đang di chuyển phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm tại Chốt CSGT đèo Bảo Lộc, một lượng đất đá khổng lồ từ trên cao đổ ập xuống, vùi lấp 3 CBCS CSGT và một người dân tới hỗ trợ các anh di chuyển đồ đạc.

Tấm thiệp cưới 'khuyết tên' chú rể của chiến sĩ CSGT tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Đã đặt vé máy bay cho gia đình, người thân vào dự đám cưới, nhưng... - Ảnh 2

Tấm thiệp cưới 'khuyết tên' chú rể của chiến sĩ CSGT tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Đã đặt vé máy bay cho gia đình, người thân vào dự đám cưới, nhưng... - Ảnh 3
 Hiện trường vụ sạt lở khiến 4 người tử nạn - Ảnh: báo Công an Nhân dân

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Tới 22h cùng ngày, các nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy với sự hỗ trợ của hàng chục máy múc, máy ủi.

 

Khu vực xảy ra sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử nạn: Không có cây rừng mà được trồng toàn sầu riêng

Khu vực xảy ra sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử nạn: Không có cây rừng mà được trồng toàn sầu riêng

Ảnh chụp bằng flycam cho thấy, đất đá sạt lở đều thuộc khoảnh đất trồng sầu riêng. Khối đất đá đổ xuống chôn vùi Trạm CSGT Madaguoi, làm 4 người tử nạn.

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