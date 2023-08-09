Sau thời gian tích cực tìm kiếm, đến 21 giờ 20 phút ngày 8/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 3 km.

Theo thông tin từ báo Dân tộc và Phát triển, vào khoảng 17 giờ ngày 8/8, 4 cháu nhỏ đi qua ngầm tràn thôn Khe dẹt, xã Phong Dụ Thượng thì lũ ống bất ngờ đổ về, đã cuốn trôi cháu Triệu Thu Ng. sinh năm 2014, là con anh Triệu Tòn Kiều, trú tại thôn Khe Dẹt, xã Phong Dụ Thượng.

Khu vực xảy ra lũ ống cuốn trôi 1 cháu Ng. - Ảnh: VOV

Sau khi vụ việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm cháu bé. Sau thời gian tích cực tìm kiếm, đến 21 giờ 20 phút ngày 8/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Ngọc cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 3 km. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiến hành bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục; đồng thời hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng.

Chính quyền địa phương thăm hỏi gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VOV, hiện đang là cao điểm của mùa mưa lũ, người dân cần hết sức thận trọng khi đi qua các khu vực khe, suối có độ dốc lớn; chú ý không để con em đi ra khu vực bờ suối, ngầm tràn. Chính quyền các địa phương cũng cần chú ý theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để thông tin và cảnh báo kịp thời đến người dân.

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