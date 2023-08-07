CĐV nhí Hải Phòng bị bỏng pháo hoa trên sân Hàng Đẫy: Tạm giữ 3 đối tượng

Xã hội 07/08/2023 20:19

Nhóm cổ động viên có hành vi đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy trong trận thi đấu bóng đá giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng tối 2/8, khiến 1 cháu bé bị thương, đã bị tạm giữ hình sự.

Liên quan đến vụ đốt pháo khiến một cháu bé (SN 2017) bị thương, trong trận bóng giữa Câu lạc bộ Hà Nội gặp Hải Phòng, dẫn tin từ An ninh Thủ đô, chiều ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Tùng, Đỗ Minh Sáng (cùng trú tại TP Hải Phòng), để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hành vi của các đối tượng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tính chất "fairplay" của môn thể thao "vua".

CĐV nhí Hải Phòng bị bỏng pháo hoa trên sân Hàng Đẫy: Tạm giữ 3 đối tượng - Ảnh 1
3 đối tượng bị tạm giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa khẩn trương, tập trung lực lượng phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP để truy xét, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" để truy xét, bắt bằng được các đối tượng vi phạm pháp luật.

CĐV nhí Hải Phòng bị bỏng pháo hoa trên sân Hàng Đẫy: Tạm giữ 3 đối tượng - Ảnh 2
Pháo sáng trên hàng ghế của cổ động viên - Ảnh: VnExpress

"Công tác điều tra, truy xét hết sức khó khăn, bởi sự việc xảy ra trong đám đông, nhiều đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, và kết thúc trận đấu, nhóm cổ động viên Hải Phòng đã rời sân vận động", cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa cho biết. Tuy nhiên, với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, sau thời gian tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa bước đầu đã xác định 3 đối tượng liên quan, là Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Tùng, Đỗ Minh Sáng.

Như đã đưa tin trước đó, theo VnExpress, trong trận thua 1-3 trên sân của Hà Nội ở V-League 2023, tối 2/8, ở phút 34, Nguyễn Hữu Sơn đá phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng. Ngay sau đó, khu vực dành cho CĐV đội khách ở khán đài B rực lên pháo sáng và pháo hoa. Lực lượng an ninh lập tức xuất hiện để can thiệp.

Bất chợt, một quả pháo được ném thẳng vào cảnh sát cơ động, khiến anh này phải dùng tay gạt ra rồi dẫm lên để dập lửa. Vô tình các tia sáng bắn ra xung quanh, trúng một CĐV nhí.

Sau khi được y tế sơ cứu trên sân Hàng Đẫy, CĐV này được đưa lên xe cứu thương chở đến bệnh viện Xanh Pôn gần đó. Qua quá trình thăm khám, cháu bé được xác định thương tổn nhẹ khi bỏng lửa 1% cấp độ II ở đùi trái, chỉ cần thay băng và uống thuốc hàng ngày.

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