Khoảng 17h chiều 6/8, trong ngày sinh nhật của mình, em Nguyễn Huy N. (15 tuổi, trú thị trấn Vũ Quang) rơi xuống kênh nước tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, Lãnh đạo UBND thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, một nam sinh 15 tuổi rơi xuống kênh nước tử vong đúng vào ngày sinh nhật.

Cụ thể, em Nguyễn Huy N. (15 tuổi, trú thị trấn Vũ Quang) cùng 3 bạn đạp xe đi chơi trên địa bàn tổ dân phố 6, thị trấn Vũ Quang.

Khi đi qua kênh dẫn nước thuộc dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang, N. dừng xe để rửa chân, không may trượt xuống bị nước cuốn trôi. 3 bạn đi cùng cố ứng cứu nhưng không thành.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vũ Quang, UBND thị trấn Vũ Quang đã huy động lực lượng tìm kiếm em N. Do nước chảy xiết, họ phải đóng van cống để tìm nạn nhân.

Đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể em N. được vớt lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

N. dừng xe để rửa chân, không may trượt xuống bị nước cuốn trôi - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Cụ thể, dẫn tin từ VTC News, khoảng 17h chiều 30/5, bé Trần Văn B.L (2 tuổi, trú thôn Tân Duệ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng người thân ra bờ kênh chính hồ Kẻ Gỗ gần nhà để vui chơi.

Trong lúc nô đùa, bé L. sẩy chân ngã xuống kênh và bị nước cuốn trôi.

Khu vực em L. gặp nạn - Ảnh: VTC News

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng gia đình tìm kiếm bé L.. Đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể bé L. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 700m.

Xót xa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, nằm bơ vơ trên ghế đá trước cửa phòng khám tư Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang chăm sóc một cháu bé sơ sinh bị người thân bỏ rơi.

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