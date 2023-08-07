Nam sinh 15 tuổi rơi xuống kênh tử vong, sinh nhật hóa tang sự khiến ai cũng xót xa

Xã hội 07/08/2023 10:48

Khoảng 17h chiều 6/8, trong ngày sinh nhật của mình, em Nguyễn Huy N. (15 tuổi, trú thị trấn Vũ Quang) rơi xuống kênh nước tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, Lãnh đạo UBND thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, một nam sinh 15 tuổi rơi xuống kênh nước tử vong đúng vào ngày sinh nhật.

Cụ thể, em Nguyễn Huy N. (15 tuổi, trú thị trấn Vũ Quang) cùng 3 bạn đạp xe đi chơi trên địa bàn tổ dân phố 6, thị trấn Vũ Quang.

Khi đi qua kênh dẫn nước thuộc dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang, N. dừng xe để rửa chân, không may trượt xuống bị nước cuốn trôi. 3 bạn đi cùng cố ứng cứu nhưng không thành. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Vũ Quang, UBND thị trấn Vũ Quang đã huy động lực lượng tìm kiếm em N. Do nước chảy xiết, họ phải đóng van cống để tìm nạn nhân. 

Đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể em N. được vớt lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nam sinh 15 tuổi rơi xuống kênh tử vong, sinh nhật hóa tang sự khiến ai cũng xót xa - Ảnh 1
 N. dừng xe để rửa chân, không may trượt xuống bị nước cuốn trôi - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Cụ thể, dẫn tin từ VTC News, khoảng 17h chiều 30/5, bé Trần Văn B.L (2 tuổi, trú thôn Tân Duệ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng người thân ra bờ kênh chính hồ Kẻ Gỗ gần nhà để vui chơi.

Trong lúc nô đùa, bé L. sẩy chân ngã xuống kênh và bị nước cuốn trôi.

Nam sinh 15 tuổi rơi xuống kênh tử vong, sinh nhật hóa tang sự khiến ai cũng xót xa - Ảnh 2
Khu vực em L. gặp nạn - Ảnh: VTC News

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng gia đình tìm kiếm bé L.. Đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể bé L. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 700m.

Xót xa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, nằm bơ vơ trên ghế đá trước cửa phòng khám tư

Xót xa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, nằm bơ vơ trên ghế đá trước cửa phòng khám tư

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang chăm sóc một cháu bé sơ sinh bị người thân bỏ rơi.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước nam sinh đuối nước tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 32 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 17 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới