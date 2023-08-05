Cả gia đình 3 người gặp nạn tại vùng biển Cát Bà, vẫn chưa rõ tung tích

Xã hội 05/08/2023 19:20

Chính quyền địa phương đang phối hợp tìm kiếm gia đình gồm ba ngư dân mất tích trên chiếc tàu đánh cá được phát hiện đã bị đắm trên vùng biển huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, từ ngày 3/8 đến nay không liên lạc được với gia đình ngư dân đi đánh cá trên chiếc tàu QN-3457 tại vùng biển Cát Bà (Hải Phòng). Lực lượng chức năng và người dân hiện đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc tàu bị sóng đánh vỡ tại khu vực huyện Cát Hải.

Gia đình 3 người trên chiếc tàu gặp nạn gồm: anh Nguyễn Văn Xá (53 tuổi), vợ là chị Nguyễn Thị Gái (52 tuổi) và con trai Nguyễn Tuấn Anh (18 tuổi) có địa chỉ trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh.

Đến thời điểm hiện tại, tung tích của cả 3 nạn nhân đều chưa được tìm thấy. Chính quyền địa phương phường Tân An, TX Quảng Yên đã liên lạc để phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm quanh khu vực phát hiện tàu bị đánh vỡ.

Cả gia đình 3 người gặp nạn tại vùng biển Cát Bà, vẫn chưa rõ tung tích - Ảnh 1
Ảnh minh họa: TTXVN

Đến trưa ngày 5/8, dẫn tin từ báo Giao Thông, một lãnh đạo phường Tân An, TX Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp tìm kiếm gia đình gồm ba ngư dân mất tích trên chiếc tàu đánh cá được phát hiện đã bị đắm trên vùng biển huyện Cát Hải (Hải Phòng).

"Tàu của gia đình anh Xá đã bị đắm và trôi dạt vào bờ kè tại vùng biển huyện Cát Hải. UBND phường Tân An đã thông tin rộng rãi đến các chủ phương tiện đánh bắt hải sản ở khu vực xảy ra vụ mất tích để tham gia giúp đỡ, tìm kiếm gia đình anh Xá bị mất tích", vị lãnh đạo phường Tân An cho biết.

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