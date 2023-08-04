Nam thanh niên sau đó được người dân đỡ dậy, dìu vào ngồi nghỉ bên vệ đường. Kiểm tra cơ thể, anh phát hiện cổ có vết cắt dài khoảng 13cm, chảy máu, còn khủyu tay và phần bụng bị xây xát nhẹ.

Theo thông tin từ Dân Trí, anh N.Đ. trong lúc di chuyển từ Phủ Tây Hồ về Thụy Khuê bị dây diều rơi siết mạnh vào cổ. Xe máy lập tức đổ nhào, trượt dài một đoạn.

Tương tự, chị Đ.L.H (quận Tây Hồ) cho biết cũng từng bị dây diều cứa ngang cổ khi đi qua đoạn đường gần cây cô đơn (phường Quảng An, quận Tây Hồ). Sợi dây cước chắn ngang mặt chị, cứa nhẹ vào da.

"Cảm giác bị dây diều cứa như cắt da, cắt thịt mà lại đúng vùng cổ rất nguy hiểm. May mắn khi tôi ngã nhào đường cũng vắng và không có ô tô chạy ngang", anh nói thêm.

"Sau vụ việc, tôi luôn chú ý đề phòng, giảm tốc độ. Nhưng mỗi lần ngang qua đây, tôi đều thấy rùng mình, ám ảnh việc bị dây diều cứa cổ nên chủ động lái xe thật chậm, quan sát kỹ càng", chị H. nói.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, tại TP.HCM cũng nhiều trường hợp bị dây diều gây nguy hiểm. Cụ thể, khi chạy xe ngang ngang khu vực cầu Thủ Thiêm 2, 1 người đàn ông 29 tuổi bất ngờ bị dây diều cửa ngang cổ. Vết thương dài khoảng 15cm.

Tại thời điểm nhập viện, người này bị một vết thương cứa kéo dài từ cằm đến hàm trái, dài khoảng 15cm, rỉ máu đỏ. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị mất da vùng tay phải và đứt hoàn toàn gân gấp 3 ngón tay

1 trường hợp bị dây diều cứa gây vết thương dài ở cổ - Ảnh: VnExpress

Trả lời về việc người dân thả diều gây nguy hiểm cho người đi đường, dẫn tin từ VnExpress, ông Nguyễn Văn Kiên chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm cho biết, mỗi buổi chiều, lực lượng chức năng thường xuyên đi nhắc nhở, nhiều lần thu giữ diều, xử phạt việc vi phạm trật tự lòng lề đường, song vẫn không thể xử lý triệt để do có đến "hàng nghìn người thả diều".

"Khi chúng tôi kiểm tra khu vực này thì người dân thả diều ở khu vực khác hay thu diều lại rồi tiếp tục thả khi lực lượng chức năng rời đi", ông Kiên nói và cho biết để hạn chế tình trạng này, phường đã chặn nhiều lối vào nơi tập trung người dân thả diều và tăng cường kiểm tra.