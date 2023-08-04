Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30' chiều 3/8. Thời điểm trên, do không xin được tiền, Trần Tú Anh (29 tuổi) đã dùng xăng đốt nhà.

Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, tối 3/8, một lãnh đạo UBND xã Đồng Trung, huyện Thanh Thuỷ (tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà khiến một người bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15h30' chiều cùng ngày. Thời điểm trên, do không xin được tiền, Trần Tú Anh (29 tuổi) đã dùng xăng đốt nhà.

Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến bà Nguyễn Thị K. (mẹ ruột Tú Anh) bỏng nặng. Nạn nhân sau đó được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Trần Tú Anh đã dùng xăng, châm lửa đốt nhà - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Thông tin thêm về vụ việc, dẫn tin từ báo Đại Đoàn Kết, ông Hà Ngọc Viên - Chủ tịch UBND xã Đồng Trung cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Nguyễn Thị K. ở trong nhà nhưng không bỏ chạy nên bị bỏng nặng phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy sau đó chuyển đi viện bỏng điều trị.

Bà K được hàng xóm đưa đi viện cấp cứu - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Cũng theo ông Viên, Trần Tú Anh nghiện ma túy, có vợ nhưng đã ly hôn từ trước đó. Hôm 3/8, Tú A xin tiền mẹ không cho nên đã tẩm xăng đốt nhà khiến bà K. bị thương. Rất may, khi xảy ra sự việc, mọi người đã đưa 2 con nhỏ của Tú A sang nhà hàng xóm lánh tạm.

“Ngay trong chiều 3/8, Trần Tú Anh đã bị Công an huyện Thanh Thuỷ bắt giữ để điều tra", - ông Viên cho biết thêm.

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