Nhà trong hẻm sâu ở quận Gò Vấp bùng cháy sau tiếng nổ lớn: Chủ nhà đi vắng, khói đen bốc cao ngùn ngụt

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp đã đến hiện trường, kéo đường ống nước khoảng 50m vào con hẻm rộng 2m dập lửa.

Theo thông tin từ Dân Trí, 8h40 ngày 3/8, người dân sống trong hẻm 35 đường số 18, phường 8 (quận Gò Vấp) nghe tiếng nổ lớn. Lúc này, họ phát hiện căn nhà ở số 35/2 đường số 18 bốc cháy ngùn ngụt, khói đen mù mịt. Chủ nhà đi vắng, người dân địa phương phá cửa và dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp đã đến hiện trường, kéo đường ống nước khoảng 50m vào con hẻm rộng 2m dập lửa. Đến 9h30, hỏa hoạn được khống chế .Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng quận Gò Vấp đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Vụ cháy xảy ra vào sáng nay - Ảnh: Dân Trí Trước đó không lâu, tại quận Gò Vấp, TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy tương tự. Theo Thanh Niên, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, người dân sống trong hẻm trên đường Nguyễn Du, P.7, quận Gò Vấp giật mình khi nghe nhiều tiếng nổ lớn. Chạy tới kiểm tra, họ phát hiện căn nhà 2 tầng trong hẻm này đang bốc cháy dữ dội, kèm theo khói mù mịt tỏa ra từ các cửa sổ.

Người dân hô hoán để những người trong nhà thoát ra khỏi đám cháy, đồng thời sử dụng bình chữa cháy nhỏ dập lửa. Một số nhân chứng cho hay, ngọn lửa bùng lên từ tầng 2, kèm với đó là những tiếng nổ, đám khói từ vụ cháy sau đó nhanh chóng bao trùm con hẻm. Công an P.7 có mặt di tản người dân đến nơi an toàn, tránh bị hít khói độc. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.Gò Vấp điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Hiện trường vụ cháy ở phường 7, quận Gò Vấp Do căn nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ phải kéo ống cấp nước rất dài để tiếp cận đám cháy. Khoảng 15 phút sau đó, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thương vong về người, nhưng nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

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