Gần trưa ngày 19/7, nhiều người dân xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đứng bên ngoài theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một cửa hàng kinh doanh xe đạp điện kết hợp nhà ở khiến hai vợ chồng cùng con gái 7 tuổi tử vong thương tâm.

Liên quan đến vụ cháy ở một hộ kinh doanh tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội khiến hai vợ chồng (anh T.D.Q. SN 1985, chị N.T.H. SN 1990, vợ anh Q.) và con gái 7 tuổi (T.N.L. SN 2016) tử vong, dẫn tin từ Dân Việt, anh Chu Chí Hạnh (55 tuổi, hàng xóm nhà nạn nhân) kinh hoàng nhớ lại khoảnh khắc hô hoán nhờ người tới giúp đỡ. Anh Chu Chí Hạnh (55 tuổi, hàng xóm nhà nạn nhân) - Ảnh: Dân Việt "Chúng tôi hô hoán người dân dậy cùng dập lửa và đập cửa, tuy nhiên đều không thấy vợ chồng anh Q. đáp lại. Chúng tôi dùng cả xe nâng, bình cứu hỏa phá cửa nhưng đều không có tác dụng. Bên trong ngôi nhà, chúng tôi không nghe tiếng kêu cứu mà chỉ nghe nhiều tiếng nổ từ bình ắc quy của xe. Thậm chí chúng tôi gọi điện cho cả anh Q. nhưng không ai nghe máy.

Chúng tôi cũng không chắc chắn có người ở trong hay không. Một hàng xóm sau cũng đã gọi điện về nhà cho gia đình bố mẹ vợ anh Q. ở xã La Phù, huyện Hoài Đức. Người nhà cho hay, vợ chồng anh Q. để hai con trai sinh đôi lớn ngủ ở nhà ông bà nên thoát nạn", anh Hạnh kể lại. Theo anh Hạnh, do trong nhà chứa nhiều xe máy điện dễ cháy nên khoảng 30 phút sau xe cứu hỏa đến thì ngọn lửa đã lên cao và lan sang cả 2 gia đình bên cạnh. "Khi đó chúng tôi nghĩ không còn hy vọng nữa", anh Hạnh lặng người và cho biết thêm, vợ chồng anh Q. từ khi về đây buôn bán rất chăm chỉ và hòa đồng với hàng xóm, không có điều tiếng hay mất lòng ai.

"Buổi sáng hôm qua, tôi và anh Q. còn ngồi nói chuyện với nhau, không ngờ đến tối lại xảy ra vụ hỏa hoạn đau lòng", anh Hạnh xót xa. Đến gần trưa cùng ngày, nhiều người dân tại khu vực vẫn đang đứng bên ngoài theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn. Bên trong ngôi nhà cháy rụi, phần gác đổ sập - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo Tiền Phong, khoảng 2h ngày 19/7, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương ở thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 8 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ PCCC&CNCH thuộc nhiều đơn vị nhanh chóng đến hiện trường làm nhiệm vụ. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức và Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn. Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan, cháy lớn ra các nhà dân xung quanh liền kề. Hiện trường vụ cháy vào rạng sáng nay - Ảnh: Tiền Phong Theo cơ quan công an, vụ cháy làm 3 người chết. Ngoài ra, vụ việc làm cháy nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình. Được biết, diện tích xây dựng ngôi nhà khoảng 120m2 (chiều rộng khoảng 6m, chiều dài khoảng 20m), chiều cao nhà khoảng 5m, lợp mái tôn, 3 mặt tiếp giáp nhà dân. Tầng 1 là nơi buôn bán kinh doanh, tầng lửng khoảng 30m2 bố trí để ở và sinh hoạt gia đình. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

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