Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ lật xe trên đèo Khánh Lê , công an tỉnh Khánh Hòa xác định 13 người thương vong đều có quốc tịch Trung Quốc.

9 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa gồm: Wang Lin (SN 1982), Zheng Gui Qin (SN 1969), Zhu Zhi Feng (SN 1960), Li Jing Yin (SN 1953), Ma Yong Cai (SN 1956), Feng Jin Mei (SN 1966), Dong Gui Hong (SN 1972), Liu Zhung Feng (SN 1960), Ding Hong (SN 1963).

Những người may mắn sống sót đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VOV

Như đã đưa tin trước đó, dẫn tin từ VOV, vào lúc 15h30 phút chiều nay (18/7), tại Km56+200, Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Ô tô khách biển kiểm soát 29B-405.83 lưu hành hướng Lâm Đồng - Khánh Hòa, khi đến địa điểm vừa nêu thì tự gây tai nạn, tông vào hộ lan mềm bên trái tuyến và lật nghiêng ra ngoài rãnh dọc trên vùng đất trống.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn làm ô tô hư hỏng nặng, công trình hộ lan mềm dài khoảng 70m hư hỏng. Vị trí xảy ra tai nạn là đường đèo xuống dốc, quanh co, không có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu dân cư.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan đã chia buồn các gia đình nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các trường hợp bị thương trong vụ tai nạn.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn.