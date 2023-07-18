Chiều 17/7, nam sinh Lê Phạm V.Kh. (18 tuổi; trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn đến xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ tắm biển thì không may bị sóng cuốn trôi và mất tích.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Trương Thanh Khôi – Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết, vào khoảng 16h45 ngày 17/7, tại bãi biển thôn Hòa Hạ (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) xảy ra vụ đuối nước khiến một người mất tích. Nạn nhân là nam sinh Lê Phạm V.Kh. (18 tuổi, khối phố Xuân Bắc, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ).

Kh. vừa thi tốt nghiệp THPT, trước khi công bố điểm một ngày thì gặp nạn - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận tin báo, có khoảng 60 người thuộc các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Ban quản lý cứu nạn cứu hộ bãi tắm Tam Thanh, ngư dân địa phương cùng nhiều ghe thuyền, cano đã được huy động để tìm kiếm xuyên đêm.

Hàng chục người tìm kiếm người mất tích khi tắm biển Tam Thanh - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Người Lao Động, đến chiều ngày 18/7, lãnh đạo UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng và người dân vừa vớt được thi thể của nam sinh này.

Được biết, Kh. vừa thi tốt nghiệp THPT, trước khi công bố điểm một ngày thì gặp nạn.

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