Tai nạn hi hữu: Lái xe máy đâm thẳng vào khe hở giữa 2 cột điện bên đường khiến 1 người tử vong

Xã hội 18/07/2023 10:05

Lãnh đạo xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn hi hữu khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng nay (18/7), lãnh đạo xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn hi hữu khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Tai nạn hi hữu: Lái xe máy đâm thẳng vào khe hở giữa 2 cột điện bên đường khiến 1 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Khi chính quyền địa phương nhận được tin báo đã cử người tới hiện trường thì thấy 1 nạn nhân đang mắc kẹt giữa 2 cột điện cùng xe máy, 2 người khác ngã ra đất bất tỉnh. Cơ quan công an đã bảo vệ hiện trường, cùng người dân cứu hộ nạn nhân ra khỏi vị trí gặp nạn.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 14h30 ngày 17/7, tại quốc lộ 10 đoạn gần cầu Đống Năm, xã Đông Động xuất hiện chiếc xe máy kẹp ba không mang biển kiểm soát, phóng với tốc độ cao theo hướng từ huyện Đông Hưng đến trung tâm TP Thái Bình.

Do phóng xe tốc độ cao nên tài xế không làm chủ được tay lái, tự đâm lọt vào giữa và mắc kẹt tại khe hẹp hai trụ điện nằm bên phải đường, hai người ngồi sau văng khỏi xe nằm bất tỉnh.

Qua rà soát, xác định tài xế cầm lái tông giữa hai trụ điện là Ngô Tiến Đ. (16 tuổi, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng), hai người ngồi sau là Nguyễn Ngọc D. (17 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Hoàng M. (16 tuổi, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng).

Theo thông tin kể trên, em Đ. bị thương nặng và chết không lâu sau khi được đưa tới bệnh viện, gia đình đã đưa về nhà lo mai táng, hai nạn nhân khác bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu.

 

 

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