Bỏng điện cao thế, người đàn ông phải cắt cụt tay, chân: 'Em sống chỉ làm gánh nặng cho vợ con...'

Mỗi khi dịch vàng từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm lớp băng trắng khắp cơ thể, hay máu rỉ ra từ chỗ ống chân, cánh tay bị cắt cụt tôi chỉ thấy anh khẽ rùng mình cựa quậy. Hẳn là anh đang phải trải qua những cơn đau khủng khiếp. Nhưng, dường như những nỗi đau thể xác kia, cũng khó mà sánh được với sự dằn vặt, giằng xé ghê gớm trong tâm can người đàn trụ cột gia đình này.

Theo thông tin từ Dân Trí, trong lúc lợp mái tôn, anh Đào Quang Tới (SN 1985, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bị dòng điện cao thế phóng gây bỏng nặng. May mắn giữ lại được mạng sống, nhưng tay phải, chân phải của anh Tới buộc phải cắt cụt, các ngón chân trái cũng không còn.

Chị Nguyễn Thị Phương - vợ của anh Tới không nén được sự bàng hoàng, xót xa khi nhìn chồng chịu đau đớn. Chị Phương thổn thức cho biết, từ ngày chồng gặp nạn, chị chưa được một giấc ngủ trọn vẹn, chưa được một bữa ăn no.

"Em giờ chỉ còn 1 tay, 1 chân không còn lành lặn. Không biết sau này em làm thế nào để nuôi các cháu đây. Em sống chỉ làm gánh nặng cho vợ con em...", người đàn ông tội nghiệp nằm bất động, ánh mắt trân trối, nhìn không chớp mắt lên trần nhà, miệng nghẹn ngào nói không trọn vẹn câu.

Nước mắt lưng tròng, chị Phương nắm chặt lấy bàn tay trái còn lại đang được quấn băng trắng toát, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chồng mà trái tim người vợ nghèo khó như thắt lại.

Được biết, chị mắc bệnh huyết áp, thấp khớp và tiền đình nên không đủ sức khỏe đi làm. Hàng ngày chị chỉ loanh quanh ở nhà chăm sóc 3 đứa con nhỏ. Mọi chi tiêu trong nhà chỉ còn biết trông vào tiền công hàn xì thuê của người chồng.

Người vợ nghèo cho biết, khi nhận tin chồng bị tai nạn, trong nhà chị không có lấy một đồng. Những người hàng xóm tốt bụng, thương tình gom góp được 3 triệu đồng để chị đưa chồng đi cấp cứu.

"Ròng rã đã hơn tháng trời chồng em nằm viện, em đã vay nợ các nơi khoảng 100 triệu đồng. Giờ trong người không còn đồng nào, bỉm cho chồng mấy hôm nay nhờ cả vào bệnh nhân cùng phòng. Viện phí em cũng đang xin khất nợ. Em kiệt quệ quá rồi, xin anh chị cứu chồng em với…", người vợ nghèo ôm mặt bật khóc.

Việc chữa trị cho bệnh nhân sẽ rất lâu dài, tốn kém - Ảnh: Dân Trí

Người vợ nghèo cho biết, khi nhận tin chồng bị tai nạn, trong nhà chị không có lấy một đồng. Những người hàng xóm tốt bụng, thương tình gom góp được 3 triệu đồng để chị đưa chồng đi cấp cứu.

"Ròng rã đã hơn tháng trời chồng em nằm viện, em đã vay nợ các nơi khoảng 100 triệu đồng. Giờ trong người không còn đồng nào, bỉm cho chồng mấy hôm nay nhờ cả vào bệnh nhân cùng phòng. Viện phí em cũng đang xin khất nợ. Em kiệt quệ quá rồi, xin anh chị cứu chồng em với…", người vợ nghèo ôm mặt bật khóc.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ anh Đào Quang Tới xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Phương Địa chỉ: Xóm 4, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An ĐT: 0395477725 Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Khoa bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Trước đó, cũng ở Nghệ An, trường hợp của chị Nguyễn Thị Đông (47 tuổi) trú ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn) khiến nhiều người xót xa.

Dẫn tin từ báo Nghệ An, chiều 21/6, chị Đông đang phơi quần áo tại một gia đình ở xóm 2, xã Nghi Ân (TP Vinh) thì bị điện giật khiến chị bị bỏng nặng.

Sau khi được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, chị Đông đã được chuyển ra Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Do bị bỏng nặng, 2 cánh tay bị hoại tử không thể cứu chữa được, bác sĩ đã chỉ định phải cắt tay chị để cứu người.

Chị Đông là trụ cột chính của gia đình - Ảnh: Báo Nghệ An

Trưa 22/6, chị Đông đã bị cắt cụt 2 cánh tay (1 tay cắt gần sát nách, 1 tay cắt phía trên cùi chỏ). Hiện sức khỏe của nạn nhân đã tạm ổn, tỉnh táo, có thể nói chuyện được với người xung quanh.

Được biết, chị Đông có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mỗi mình chị lao động để nuôi cả nhà. Hai con còn nhỏ (cháu đầu 10 tuổi, cháu thứ hai 7 tuổi). Chồng chị - anh Tạ Quang Thân bị bệnh thoát vị đĩa đệm không làm được việc nặng, chỉ ở nhà chở con đi học. Trong nhà còn có mẹ chồng đã cao tuổi.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, để kiếm thêm thu nhập trang trải chi tiêu cho gia đình, lo chuyện học hành cho các con, chữa bệnh cho chồng, thời gian qua chị đã đi giúp việc cho 1 gia đình ở TP Vinh.

Từ bệnh viện Bỏng quốc gia, đang nằm trên giường bệnh, chị Đông chia sẻ nỗi lo lắng của mình: Bị cắt cụt hai cánh tay, không chỉ lo kinh phí điều trị lâu dài, tốn kém, sau khi bình phục, nỗi lo lắng nhất của chị là giờ ai sẽ lao động thay chị để nuôi gia đình khi con cái đang còn nhỏ dại, chồng thì bệnh tật…