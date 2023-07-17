Nội dung clip thể hiện, một người đàn ông mặc quần áo trắng cầm ghế nhựa màu đỏ đánh tới tấp về phía một cô gái mặc áo đen. Một người đàn ông khác trong bàn cũng vung tay về phía cô gái.

Theo thông tin từ Dân Trí, tối 16/7, trên fanpage hơn 3 triệu lượt theo dõi xuất hiện hình ảnh nam thanh niên dùng ghế nhựa "tác động" vào một cô gái. Theo thông tin đăng tải thì vụ việc xảy ra tại một quán ăn ở đường Nguyễn Xí, phường Trường Thi, thành phố Vinh (Nghệ An) vào tối cùng ngày.

Nhiều người xung quanh can ngăn, bị người đàn ông cầm ghế dọa và đánh. Người đàn ông cầm ghế chỉ dừng lại khi được một người mặc áo đen ôm chặt, đẩy ra ngoài.

Cô gái bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu trận và nói "em xin lỗi".

Cũng trong tối ngày 16/7, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng Công an phường Trường Thi đã có mặt đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn giữa hai phụ nữ. Vụ việc đang được Công an phường Trường Thi giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tháng 6, một vụ việc tương tự cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Cụ thể, theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều tối 6/6, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đang xác minh, làm rõ đoạn clip người phụ nữ bị người đàn ông đánh tới tấp, lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, mới đây, một tài khoản mạng xã hội Facebook đã đăng tải đoạn clip dài 1 phút 29 giây ghi lại cảnh người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn ăn đánh, đá rồi dùng chiếc bàn inox đập vào người một cách thô bạo.

Theo lời chị H. - chủ quán ăn ở TP Cà Mau, 2 người trong đoạn clip trên ghé quán và gọi đồ ăn vào tối 4/6. Khi mới vào họ cười giỡn nhau bình thường.

Nhưng trong quá trình ăn không biết xảy ra chuyện gì mà người đàn ông bất ngờ đánh người phụ nữ đi cùng rồi cả 2 bỏ đi.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, người đàn ông được xác định là P.M.S. (38 tuổi, ngụ khóm 3, phường 6, TP Cà Mau) làm nghề lái xe và người phụ nữ tên L.T.H.A. (43 tuổi, ngụ khóm 8, phường 5, TP Cà Mau).

Vụ việc xảy ra ở 1 quán ăn trên địa bàn TP.Cà Mau - Ảnh: Tuổi Trẻ

Qua xác minh ban đầu, từ năm 2021 ông S. và bà A. chung sống với nhau như vợ chồng tại khóm 8, phường 5, TP.Cà Mau. Khoảng 22h ngày 4/6, bà A. dùng xe máy chở ông S. đến quán mì trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường 5 để ăn tối.

Do có ghen tuông trước đó nên bà A. và ông S. cự cãi lớn tiếng với nhau. Trong lúc nóng giận, hai người đã xảy ra đánh nhau như trong clip, một lúc sau được mọi người can ngăn thì vụ việc kết thúc.

Sau khi đánh nhau, ông S. ra xe chạy về nhà và bà A. cũng về ngay sau đó và sinh hoạt bình thường.

Qua làm việc với cơ quan công an, ông S. đã thừa nhận hành vi của mình. Bà A. không bị thương tích gì nên viết đơn yêu cầu không xử lý hành vi của ông S..