Toàn quốc có 2 thủ khoa đạt 29,8 điểm ở TP.HCM và Thanh Hóa

Thí sinh số báo danh 280216XX tại Hội đồng thi tỉnh Thanh Hoá đạt 29,8 khối B00 (Môn Toán: 9,8, Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10). Thí sinh này cũng đạt được 28,05 điểm khối A00.

Theo thông tin từ VTC News, dữ liệu điểm thi được Bộ GD&ĐT công bố ghi nhận, trong hơn triệu thí sinh cả nước có 2 em đến từ Thanh Hoá và TP.HCM đạt điểm 29,8 tổ hợp B00 và A01 - thủ khoa toàn quốc.

Với tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), 3 thí sinh đến từ TP.HCM (số báo danh 020411XX), Hưng Yên (220131XX) và Bắc Giang (180199XX) cùng đạt 29,35 tổ hợp A00, cao nhất cả nước.

Tương tự, thí sinh mang số báo danh 02026XX tại Hội đồng thi thành phố TP.HCM cùng đạt 29,80 ở khối A1 (Môn Toán: 9,8; Môn Lý: 10; Tiếng Anh: 10). Ngoài đạt hai điểm 10 đối với tổ hợp B00, thí sinh này đạt 28,55 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và khối B00 (Toán, Hoá, Sinh) 27,55 điểm.

Ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), thủ khoa đến từ Hội đồng thi tỉnh Bắc Ninh, số báo danh 190066XX, đạt 9,75 Văn và Sử, 10 Địa, tổng 29,5.

Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), thủ khoa là thí sinh ở Hải Phòng, số báo danh 030100XX, đạt 9,5 Văn, 9,6 Toán và 9,8 tiếng Anh, tổng 28,9.

Thủ khoa năm nay đạt 29.8 điểm - Ảnh minh họa: VietNamNet

Dẫn tin từ VnExpress, sau khi biết điểm thi, nếu thắc mắc về kết quả, từ 18 đến hết 27/7, thí sinh làm đơn phúc khảo tại nơi đăng ký xét tuyển. Hội đồng thi sẽ xem xét và công bố quyết định phúc khảo 15 ngày tiếp theo (28/7-12/8).

Về quy trình, khi nhận được đơn của thí sinh, Hội đồng thi sẽ tra cứu từ số báo danh để tìm số phách bài thi tự luận hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm, sau đó rút bài thi để đối chiếu, kiểm tra với phiếu thu bài.

Với Ngữ văn - môn tự luận duy nhất, mỗi bài thi sẽ được hai giáo viên chấm lại. Nếu kết quả của hai người giống nhau, điểm này được lấy làm điểm phúc khảo; còn chênh lệch thì bài được giao cho trưởng Ban phúc khảo chấm lần ba. Khi 2/3 người chấm trùng kết quả, điểm đó được dùng làm điểm phúc khảo. Trong trường hợp ba người chấm ra kết quả khác nhau, điểm được lấy là trung bình cộng.

Nếu điểm phúc khảo lệch với điểm đã công bố từ 0,25 trở lên, bài thi được điều chỉnh điểm.

Với bài trắc nghiệm, Hội đồng thi sẽ đối chiếu từng câu trả lời thí sinh đã tô trên phiếu với hình ảnh quét lưu trong máy tính. Nếu phát hiện sai lệch, cán bộ phải xác định rõ nguyên nhân và in kết quả chấm ở thời điểm trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ.

Ngày 22/7, thí sinh sẽ biết kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT. Để được xét công nhận tốt nghiệp, các em cần đạt điểm tất cả bài/môn thi trên 1 và có điểm xét tuyển từ 5 trở lên. Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2023 được tính theo công thức:

Công thức tính điểm - Ảnh: VnExpress

Muộn nhất ngày 24/7, thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, chứng nhận kết quả thi, học bạ.

Cùng thời gian này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn mở hệ thống xét tuyển đại học trực tuyến, hạn tới 17h ngày 30/7. Thí sinh cần nhập nguyện vọng, kể cả trong trường hợp đã trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm (xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, chứng chỉ...) lên hệ thống. Sau đó, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến từ ngày 31/7 tới 6/8.

Từ 17h ngày 22/8, các trường thông báo điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển đợt một. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h ngày 6/9.