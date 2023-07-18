Xếp hạng điểm thi Tốt nghiệp THPT 2023: Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước

Xã hội 18/07/2023 09:56

Năm 2023, cả nước có tổng cộng 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 968.160, chiếm 94,42%, số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.104, chiếm 5,58%.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng ngày 18/7, Bộ GD&ĐT công bố kết quả điểm thi Tốt nghiệp THPT 2023. Nếu tính theo điểm trung bình các bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ và 2 bài thi tổ hợp KHTN; KHXH, Vĩnh Phúc là địa phương dẫn đầu với số điểm 7.22. Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của toàn bộ thí sinh, không loại trừ thí sinh tự do. Nếu loại trừ thí sinh tự do, kết quả sẽ có sự thay đổi.

Top địa phương có điểm trung bình cao tiếp theo phải kể đến là: Bình Dương (7.16), Nam Định (7.11), Ninh Bình (7.03), Bắc Ninh (6.92), Hải Phòng (6.87),...

Trong khi đó, những tỉnh, thành có điểm thi thấp nhất bao gồm Đắk Lắk với (5.85), Cao Bằng (5.76) và Hà Giang (5.24).

Xếp hạng điểm thi Tốt nghiệp THPT 2023: Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước - Ảnh 1
Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2023 của thí sinh các tỉnh - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo nguồn tin từ VTC News, năm 2023, Nam Định tiếp tục dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Toán, Bình Dương đứng ở vị trí thứ 2, tiếp đến là TP.HCM, Vĩnh Phúc và Hà Nam.

Xếp hạng điểm thi Tốt nghiệp THPT 2023: Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước - Ảnh 2
Điểm trung bình môn Toán - Ảnh: VTC News

Cả nước có 12 thí sinh được điểm 10 môn Toán (năm 2022 là 35 và năm 2021 là 55 em). Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy, có 1.003.372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán. Trong đó điểm trung bình là 6,25 điểm, điểm trung vị là 6,6 điểm.

Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 7,6 điểm (năm ngoái là 7,8 điểm). Số thí sinh có điểm <= 1 là 123 (chiếm tỷ lệ 0,012%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 217.093 (chiếm tỷ lệ 21,64%).

Sau khi có điểm, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ được Hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo.

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Ngoài môn ngữ văn là điểm 10, các điểm thi còn lại của thí sinh này cũng cao ngất ngưởng Cụ thể, điểm môn toán: 8, ngoại ngữ 9.

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