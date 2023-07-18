Điểm 10 môn Văn duy nhất trong kỳ thi THPTQG 2023 đã 'có chủ': Là thí sinh đến từ Nam Định

Ngoài môn ngữ văn là điểm 10, các điểm thi còn lại của thí sinh này cũng cao ngất ngưởng Cụ thể, điểm môn toán: 8, ngoại ngữ 9.

Dẫn tin từ VietNamNet, sáng nay 18/7, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được Bộ GD-ĐT công bố.

Sau khi truy cập vào trang tra cứu điểm thi của VietNamNet, thí sinh nhập Số báo danh để nhận được bảng điểm thi tốt nghiệp THPT của tất cả các môn đã dự thi.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT website của Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi hoặc tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại hệ thống quản lý kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT bằng cách nhập thông tin Số báo danh, Mã xác nhận và bấm tra cứu.

Điểm thi đã được công bố vào 8h sáng nay - Ảnh minh họa: VTC News

Đáng chú ý, sau khi công bố điểm thi chính thức, ở môn Ngữ Văn, năm nay chỉ có duy nhất một điểm 10 đến từ Nam Định.

Cụ thể, theo Dân Trí, dựa trên kết quả được công bố từ Bộ GD-ĐT, thí sinh này đạt được 10 điểm môn Ngữ Văn. Ngoài ra, các điểm thi còn lại của thí sinh này cũng cao ngất ngưởng Cụ thể, điểm môn toán: 8, ngoại ngữ 9.

Ở bài thi môn khoa học xã hội, thí sinh này có mức điểm lần lượt: lịch sử: 9; địa lý 8; Giáo dục công dân: 9,75. Điểm trung bình bài thi môn khoa học xã hội là 8,92 điểm.

Bảng điểm của thí sinh đến từ Nam Định - Ảnh: Dân Trí

Được biết, câu hỏi 5 điểm của đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT năm nay ra vào tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân. Đề thi năm nay bám sát cấu trúc đề minh họa và có tính phân loại ở câu nghị luận văn học.

Dù đoạn ngữ liệu được trích dẫn không phải ngữ liệu quen thuộc nên không dễ với nhiều thí sinh. Tuy nhiên, nếu các thí sinh được ôn tập kỹ về phương pháp thì có thể làm tốt.

Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 chính thức Bộ GD&ĐT cho biết có sự điều chỉnh về thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT so với mọi năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/iem-10-mon-van-duy-nhat-trong-ky-thi-thptqg-2023-a-co-chu-la-thi-sinh-en-tu-nam-inh-602862.html