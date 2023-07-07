CHÍNH THỨC: TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2023-2024, THPT Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu với 25,5 điểm

Sở GD-ĐT TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 vào các trường THPT công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, trưa 7/7, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 vào các trường THPT công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn.

Cụ thể, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn nguyện vọng 1 với 25,5 điểm.

Dẫn tin từ VnExpress, mức thấp nhất thuộc về THPT Đa Phước, Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa, THCS&THPT Thạnh An với 10,5 điểm, tương đương 3,5 điểm mỗi môn.

Chi tiết:

Cách đây hơn hai tuần, Sở đã công bố điểm thi của gần 96.000 thí sinh. Môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi (8 điểm trở lên), cao nhất trong ba môn cơ bản. Tỷ lệ thí sinh điểm dưới trung bình môn Ngoại ngữ là 32,3%, giảm so với tỷ lệ 44,8% của năm ngoái. Ở môn Văn, điểm số cao nhất là 9,25. Trong khi môn Toán có 121 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Tỷ lệ bài thi có điểm dưới trung bình môn Văn và Toán lần lượt là 11,8% và 46%.

Gần 110 trường công lập sẽ tiếp nhận khoảng 77.300 học sinh (80%). Số còn lại có thể theo học các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp, cao đẳng nghề. Theo thống kê, những nơi này có thể tiếp nhận khoảng 51.000 học sinh lớp 10, xét chủ yếu bằng học bạ.

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