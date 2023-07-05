Phụ huynh xếp hàng xuyên đêm xin vào lớp 10: Giám đốc Sở đau đầu, hiệu trưởng tắt máy

Điều khiến cha mẹ học sinh bức xúc là các nhà trường không công bằng trong tuyển sinh. Rất nhiều phụ huynh đến trường nộp hồ sơ cho con sớm hơn giờ công bố của nhà trường nhưng đã không còn cơ hội vì cả trăm người khác đã nhanh chân thức xuyên đêm giữ chỗ.

Theo thông tin từ Dân Trí, các năm trước, hy hữu mới có trường rơi vào cảnh này nhưng năm nay chuyện phụ huynh "áp đảo", quây kín cổng từ nửa đêm diễn ra dồn dập.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hầu như năm nào thành phố cũng xảy ra tình trạng này nhưng không diễn ra ở nhiều trường như năm nay.

Thậm chí nhiều người cho biết, số phụ huynh được gọi vào trường không khớp với chỉ tiêu nhà trường còn thiếu, nghĩa là có thể có chuyện "luồn" hồ sơ không qua xếp hàng.

Tình trạng này là do nhu cầu của phụ huynh quá cao, chỉ tiêu nhà trường ít và một phần do hiệu ứng lo lắng.

Cũng theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay số lượng học sinh không quá đông. Các trường xảy ra tình trạng xếp hàng từ nửa đêm là trường tư, trường công lập tự chủ tài chính.

Ông khẳng định, trường cho học sinh trên địa bàn không thiếu nhưng khi sự căng thẳng bị đẩy lên ở một vài trường nào đó, theo hiệu ứng, phụ huynh lo lắng xếp hàng từ nửa đêm ở các trường còn lại để giữ chỗ.

"Về ý kiến phụ huynh cho rằng nên tuyển sinh trực tuyến để không diễn ra cảnh xếp hàng thế này, tôi cho rằng, những trường này đều đi đầu trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Thế nhưng khi nhu cầu phụ huynh quá cao, lên tới hàng nghìn hồ sơ trong khi chỉ tiêu cho trường chỉ vài ba trăm, giải bài toán này khiến chúng tôi rất đau đầu, đến hiệu trưởng cũng phải tắt máy điện thoại vì quá áp lực", ông Cương nói.

Thời tiết nắng nóng, phụ huynh vẫn căng mình nằm/ngồi đợi giờ nộp hồ sơ cho con - Ảnh: Dân Trí

Cập nhật về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Hà Nội, theo VTC News, hàng trăm phụ huynh Hà Nội không quản ngại vất vả xuyên đêm xếp hàng giành chỗ, chờ giờ nộp hồ sơ.

"20h hôm qua, vừa về nhà sau ngày dài làm việc, không kịp thay quần áo, cất đồ, vợ đã đưa cho tôi tấm chiếu cói, kèm tập hồ sơ dặn ra cổng trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu 'phục kích' sẵn để lấy chỗ, chờ giờ nộp hồ sơ cho con", anh Nguyễn Hoàng Quân (43 tuổi, Trường Chinh, Hà Nội) kể lại hành trình tranh suất học cho con.

Con anh Quân đạt mức điểm 38,5 - trượt cả 2 nguyện vọng vào trường công lập. Do vậy gia đình quyết tâm phải giành được suất học cho con vào trường Tạ Quang Bửu. Nghe thấy số lượng hồ sơ vào trường THPT Phan Huy Chú hết chỉ sau 30 phút đăng thông báo tuyển sinh nên gia đình anh Quân sốt ruột, cố gắng chờ sẵn ở cổng trường.

Anh càng ngỡ ngàng khi đến trường, hàng chục phụ huynh đã xếp hàng chờ sẵn, có người nhanh chân vào cổng trường ngồi từ chiều, nhất định không chịu ra. "Cuộc cạnh tranh vào lớp 10 năm nay quá vất vả, thương các con thi cử áp lực, điểm không cao nên tôi và vợ không nỡ nặng lời con. Cầu mong sẽ giành được số thứ tự nộp hồ sơ cho con vào lớp 10", vị phụ huynh nói.

Chứng kiến cảnh giữa thủ đô, phụ huynh phải tranh giành nhau chỗ học cho con, nhiều phụ huynh phải bất ngờ: "Chưa sang ngày hẹn mà đã chen lấn nhau, có cả các con theo bố mẹ, chắc các con cũng đang lo lắng nhiều lắm", một phụ huynh nói trên báo Lao Động.