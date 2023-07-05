Hà Nội: Tông vào cây xăng, xe buýt bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ vang trời

Tối 4/7, thông tin từ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Đông Anh (PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa dập thành công vụ cháy xe buýt ngay tại cây xăng số 41, cổng A Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tối muộn 4/7, một lãnh đạo UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết một chiếc xe buýt trong lúc vào đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 41 - cổng A Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (thôn Bầu, xã Kim Chung) thì không may va phải cây xăng, rồi sau đó bốc cháy dữ dội.

Xe buýt bốc cháy dữ dội tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 41, huyện Đông Anh - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamnet, hồi 22h25 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại địa chỉ trên. Đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cùng phối hợp với Đội Chữa cháy khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, xe buýt đỗ sát trụ bơm xăng, bốc cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ. Khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng triển khai đội hình dập lửa, chống cháy lan sang khu vực lân cận.

Đến 22h38 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn, bơm nước làm mát.

Khói bốc từ vụ cháy cao hàng chục mét - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên toàn bộ nội thất xe buýt bị cháy rụi. Đám cháy cũng đã tác động nhiệt sang 1 cột bơm xăng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh điều tra, làm rõ.

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