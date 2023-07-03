Tin lời người quen mời 'thầy' chữa bệnh động kinh cho con trai, người phụ nữ bị lừa gần 100 triệu

Xã hội 03/07/2023 20:06

Tin tưởng mù quáng vào đối tượng tự xưng có thể tư vấn khám, chữa bệnh, người phụ nữ đã chuyển tiền cho đối tượng gần 100 triệu đồng với hi vọng chữa khỏi bệnh động kinh cho con trai.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Đàm Thanh Tùng, SN 1988, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn chữa bệnh tâm linh.

Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 2/2023, sau khi lên mạng xã hội, biết chị L.T.M, ở phường Sao Đỏ, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đang có những câu hỏi gửi lên nhóm Facebook “Luận quẻ kinh dịch” để tìm cách chữa bệnh động kinh cho con trai chị, Tùng đã sử dụng tài khoản Facebook “Anh Minh” tìm cách tiếp cận, nhắn tin với chị M và tự giới thiệu quen nhiều thầy cúng có thể làm lễ, cúng bái chữa bệnh cho con trai chị M.

Tin lời người quen mời 'thầy' chữa bệnh động kinh cho con trai, người phụ nữ bị lừa gần 100 triệu - Ảnh 1
Chân dung đối tượng Đàm Thanh Tùng - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Tin tưởng là thật, chị M đã nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản của Tùng để Tùng làm các thủ tục sắm lễ, cúng bái, chữa bệnh cho con trai, tổng số tiền hơn 86 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Gia đình và Xã hội, tại cơ quan Công an, đối tượng Đàm Thanh Tùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Với thủ đoạn như trên, đối tượng này còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Trước sự việc trên, Công an TP. Chí Linh đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Nếu bản thân hoặc người nhà có bệnh hãy đến các bệnh viện, Trung tâm Y tế để được tư vấn, khám, điều trị; không nên nghe theo các lời đồn thổi không đúng sự thật về việc chữa bệnh bằng hình thức tâm linh...

Nữ nhân viên 16 tuổi bị chủ spa đánh như 'nô lệ': Thương tích trên đầu gần 11%, chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào

Nữ nhân viên 16 tuổi bị chủ spa đánh như 'nô lệ': Thương tích trên đầu gần 11%, chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào

Thiếu nữ P.T.K.N. (16 tuổi, quê Đồng Tháp), nạn nhân bị chủ spa đánh đập, cắt tóc như nô lệ cho biết, hiện tại sức khỏe đã ổn định nhưng em chưa thể đi làm lại được vì mắt vẫn bầm tím, vết thương trên đầu còn đau.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa đảo lừa chữa bệnh động kinh tin tức đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 32 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt