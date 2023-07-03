Tin tưởng mù quáng vào đối tượng tự xưng có thể tư vấn khám, chữa bệnh, người phụ nữ đã chuyển tiền cho đối tượng gần 100 triệu đồng với hi vọng chữa khỏi bệnh động kinh cho con trai.
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Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Đàm Thanh Tùng, SN 1988, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn chữa bệnh tâm linh.
Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 2/2023, sau khi lên mạng xã hội, biết chị L.T.M, ở phường Sao Đỏ, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đang có những câu hỏi gửi lên nhóm Facebook “Luận quẻ kinh dịch” để tìm cách chữa bệnh động kinh cho con trai chị, Tùng đã sử dụng tài khoản Facebook “Anh Minh” tìm cách tiếp cận, nhắn tin với chị M và tự giới thiệu quen nhiều thầy cúng có thể làm lễ, cúng bái chữa bệnh cho con trai chị M.
Tin tưởng là thật, chị M đã nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản của Tùng để Tùng làm các thủ tục sắm lễ, cúng bái, chữa bệnh cho con trai, tổng số tiền hơn 86 triệu đồng.
Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Gia đình và Xã hội, tại cơ quan Công an, đối tượng Đàm Thanh Tùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Với thủ đoạn như trên, đối tượng này còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.
Trước sự việc trên, Công an TP. Chí Linh đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Nếu bản thân hoặc người nhà có bệnh hãy đến các bệnh viện, Trung tâm Y tế để được tư vấn, khám, điều trị; không nên nghe theo các lời đồn thổi không đúng sự thật về việc chữa bệnh bằng hình thức tâm linh...